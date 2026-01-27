La sobrina de Lady Di celebra su compromiso y desata polémica por la ausencia de su papá

Lady Eliza Spencer, sobrina de la inolvidable princesa Diana, atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal. La aristócrata británica celebró recientemente su compromiso con el empresario sudafricano Channing Millerd en una velada íntima.

Sin embargo, más allá del romance y la elegancia que marcaron la noche, un detalle no pasó desapercibido: la ausencia de su padre, Charles Spencer, hermano menor de Lady Di.

¿Cuándo se comprometió Eliza Spencer?

El compromiso de Lady Eliza fue anunciado oficialmente el 25 de julio de 2025, cuando la aristócrata reveló que Channing Millerd le había pedido matrimonio durante una escapada a Santorini, Grecia.

La fiesta se realizó en Ciudad del Cabo, un lugar clave en la historia de las hermanas Spencer. IG elizavspencer

La propuesta, al atardecer y con el mar Egeo como testigo, fue descrita por ella misma como “una de las noches más románticas de mi vida”. Desde entonces, la cuenta regresiva hacia el gran día comenzó con discreción, hasta que, meses después, la pareja decidió celebrar el momento junto a su círculo más cercano.

¿Cómo fue la fiesta de compromiso de la sobrina de Lady Di?

La fiesta de compromiso tuvo lugar en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, un sitio con un fuerte valor sentimental para las hermanas Spencer, ya que ahí crecieron durante gran parte de su infancia.

A través de su cuenta de Instagram, Lady Eliza compartió dos carruseles de fotografías que reveló imágenes inéditas de la celebración, la cual estuvo caracterizada por ser elegante, cálida y profundamente familiar, organizada en una azotea con vistas al océano Atlántico.

La celebración destacó por su estética elegante y ambiente íntimo. IG elizavspencer

Las imágenes mostraron a Eliza radiante, luciendo un minivestido blanco de encaje con flores tridimensionales, un diseño de Galia Lahav que reflejaba a la perfección su estilo romántico y sofisticado.

A su lado, Channing Millerd, empresario sudafricano y director de operaciones de una marca de cerveza, optó por un look relajado con camisa de lino azul y pantalones blancos, en sintonía con el ambiente veraniego del evento.

¿Quiénes asistieron a la fiesta de compromiso de Eliza Spencer?

Entre los invitados destacaron sus hermanas, Lady Kitty y Lady Amelia Spencer, quienes no solo acompañaron a la futura novia, sino que también se robaron miradas por sus elecciones de moda.

El festejo reunió a hermanas, madre y círculo íntimo de la pareja. IG elizavspencer

Kitty, embajadora de Dolce & Gabbana, apostó por un conjunto de la firma italiana con estampado Carretto; Amelia eligió un vestido verde de Zimmermann, mientras que su madre, la exmodelo Victoria Aitken, lució un diseño de Temperley London.

También estuvo presente Samuel Aitken, medio hermano de Eliza, completando una postal familiar tan elegante como emotiva.

Sin embargo, la imagen que más comentarios generó fue precisamente esa fotografía grupal. En ella faltaba una figura clave: Charles Spencer, conde de Spencer y padre de la novia. Su ausencia no solo llamó la atención de seguidores y medios, sino que reavivó los rumores de un distanciamiento que se arrastra desde hace varios años.

El gran ausente en la celebración fue Charles Spencer, padre de la novia. IG elizavspencer

¿Qué pasó entre Charles Spencer y sus hijas?

Desde 2021, la relación entre Charles Spencer y sus hijas ha sido objeto de especulación. Ese año, el conde no asistió a la boda de Lady Kitty con Michael Lewis, y en 2023 volvió a ausentarse del enlace de Lady Amelia con Greg Mallett.

Todo indica que la celebración de Lady Eliza sigue la misma línea, alimentando la versión de un quiebre familiar que, según fuentes cercanas, se habría intensificado tras el matrimonio de Charles con su tercera esposa en 2011.

No es la primera boda familiar a la que Charles Spencer no asiste. IG elizavspencer

De acuerdo con reportes de la prensa británica, las hermanas Spencer mantienen un vínculo especialmente cercano con su madre, Victoria Aitken, y han construido su propio núcleo familiar al margen de la figura paterna.

Hasta el momento, Lady Eliza no ha hecho declaraciones públicas sobre la ausencia de su padre, ni ha querido confirmar si este distanciamiento influirá en su boda.

Lo cierto es que, más allá de la polémica, Lady Eliza Spencer vive uno de los momentos más felices de su vida. Mientras los detalles de su boda aún se mantienen en reserva, todo apunta a que el enlace será tan elegante y significativo como la celebración que ya ha dado tanto de qué hablar.

