"Díganles que los aman": el conmovedor mensaje de Lupita Nyong’o  a Chadwick Boseman

Han pasado seis años desde la muerte de Chadwick Boseman, pero para Lupita Nyong’o su recuerdo sigue muy presente. La actriz, quien compartió pantalla con él en Black Panther, volvió a dedicarle unas palabras que rápidamente conmovieron a sus seguidores.

Nyong’o publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece junto al actor y aprovechó la ocasión para dejar una reflexión sobre el amor, la amistad y esas palabras que muchas veces damos por hecho que tendremos tiempo de decir.

Aférrate a quienes amas y te aman. Díganles que los aman. Demuéstrenles su amor. Los extrañarán cuando ya no estén, escribió la actriz.

El mensaje llegó justo cuando se cumplen seis años del fallecimiento de Boseman, quien murió el 28 de agosto de 2020 a los 43 años. Su partida sorprendió al mundo del entretenimiento, pues el actor había mantenido en privado el cáncer de colon que padecía mientras continuaba trabajando.

Lupita Nyong’o y Chadwick Boseman, una amistad que nació en Black Panther

La relación entre ambos actores quedó marcada por Black Panther, película estrenada en 2018 bajo la dirección de Ryan Coogler.

Boseman interpretó a T’Challa, el rey de Wakanda, mientras que Nyong’o dio vida a Nakia, una guerrera y espía wakandiana que había mantenido una relación sentimental con el protagonista.

La cinta se convirtió en uno de los grandes fenómenos del Universo Cinematográfico de Marvel y también cambió la carrera de sus protagonistas. Para Nyong’o, además, significó trabajar de cerca con Boseman en uno de los papeles que terminarían definiendo su trayectoria.

Después de la muerte del actor, Marvel decidió continuar la historia de Wakanda sin T’Challa. En Black Panther: Wakanda Forever, estrenada en 2022, la ausencia del personaje se convirtió precisamente en una parte central de la trama.

Nyong’o regresó como Nakia y la película exploró cómo los personajes enfrentaban la pérdida del rey. En la historia también se revela que Nakia tuvo un hijo con T’Challa antes de su muerte.

La actriz ha hablado varias veces sobre su duelo

El mensaje que Lupita Nyong’o compartió ahora no es la primera vez que habla públicamente sobre lo que significó perder a Chadwick Boseman.

Poco después de su fallecimiento, la actriz escribió sobre el dolor que estaba viviendo y describió el duelo como una experiencia que volvía a golpear cada mañana. Para ella, la pérdida no era solamente la muerte de un compañero de trabajo, sino la ausencia de una persona con la que había construido un vínculo importante.

Años después, durante un evento del Festival de Cine de Londres BFI en 2024, volvió a quedar claro que la herida seguía ahí. Al ver imágenes de Black Panther, Nyong’o se emocionó y reconoció que le resultaba difícil regresar a la película después de la muerte de su amigo.

No sé si algún día dejaré de llorar por la pérdida de mi amigo, dijo entonces.

También ha contado que participar en A Quiet Place: Day One terminó ayudándola a procesar parte de ese duelo. La película llegó a su vida poco tiempo después de la muerte de Boseman y la llevó a pensar de otra manera en la mortalidad y en la necesidad de aprovechar el tiempo.

Lupita Nyong'o Foto: Marvel Studios

Chadwick Boseman sigue presente en el recuerdo de sus compañeros

Boseman murió mientras todavía tenía proyectos importantes por delante. Su interpretación de T’Challa lo convirtió en una figura fundamental para Marvel, pero su trabajo también trascendió a otros géneros cinematográficos.

Su enfermedad se mantuvo fuera del ojo público durante años y fue hasta después de su muerte cuando se conoció la gravedad de su estado de salud.

Por eso, cada vez que sus antiguos compañeros hablan de él, también aparece una parte de esa historia que quedó pendiente. En el caso de Lupita Nyong’o, sus palabras suelen ir más allá de recordar una película.

Chadwick Boseman REUTERS

En medio de los recuerdos por el aniversario de la muerte de Chadwick Boseman, la actriz volvió a poner sobre la mesa una idea que conoce de primera mano: el duelo cambia con los años, pero el cariño por una persona no desaparece.