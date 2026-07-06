Mucho antes de vender millones de discos y convertirse en uno de los nombres más importantes del hip hop, 50 Cent estuvo a punto de perder la vida.

El rapero recibió nueve disparos en un ataque ocurrido en mayo del 2000, cuando todavía buscaba abrirse camino en la industria musical. Sobrevivió, pasó meses recuperándose y, contra todo pronóstico, transformó aquella experiencia en el punto de partida de una carrera que terminaría haciendo historia.

El ataque que cambió para siempre la vida de 50 Cent

El 24 de mayo de 2000, Curtis James Jackson III, nombre real de 50 Cent, llegó a la casa de su abuela en South Jamaica, Queens, a bordo del automóvil de un amigo. Mientras permanecía estacionado frente a la vivienda, un hombre armado se acercó al vehículo y abrió fuego.

El rapero recibió impactos de bala en la mano, el brazo, la cadera, ambas piernas y el rostro. Uno de los proyectiles atravesó su mejilla y destruyó parte de una muela antes de alojarse en su mandíbula. Su acompañante también resultó herido en una mano.

Aunque durante años han circulado diversas versiones sobre quién ordenó el ataque y cuáles fueron los motivos, ninguna autoridad ha establecido oficialmente a los responsables intelectuales del atentado.

La historia ha dado pie a numerosas teorías dentro del mundo del rap, pero gran parte de ellas nunca ha podido comprobarse.

Lo que sí está documentado es que 50 Cent sobrevivió tras una larga recuperación y que las lesiones dejaron secuelas permanentes, entre ellas una movilidad limitada en la mandíbula. Ese cambio físico terminó influyendo en el estilo pausado y característico con el que posteriormente se volvió famoso.

La vez que 50 Cent sobrevivió a nueve disparos antes de convertirse en estrella IG 50cent

La confesión de 50 Cent tras sobrevivir al atentado

Fue en una entrevista para Fox News que el artista explicó que la música era la menor de sus preocupaciones mientras intentaba recuperarse.

“No estaba pensando en un CD”, comentó entre risas.

Después añadió que, una vez que los médicos le aseguraron que sobreviviría, comenzó a enfrentar el problema de descubrir cómo seguir adelante cuando parecía que la industria había dejado de apostar por él.

Según explicó, las llamadas de la disquera dejaron de ser respondidas y comprendió que tendría que construir su carrera prácticamente desde cero.

En aquella época tampoco existían las plataformas digitales que hoy permiten a cualquier artista publicar su música en cuestión de minutos. Por ello recurrió a una estrategia poco convencional para hacer circular sus canciones.

“Tuve que hacer que los piratas pensaran que estaban robando mi música para que ellos mismos la distribuyeran”, recordó sobre los años previos a su gran salto comercial.

La vez que 50 Cent sobrevivió a nueve disparos antes de convertirse en estrella IG 50cent

De Power of a Dollar a Get Rich or Die Tryin’

Antes del atentado, el álbum debut del rapero estaba planeado bajo el nombre Power of a Dollar.

Sin embargo, después de sobrevivir a los nueve disparos, la experiencia modificó su perspectiva y también el concepto del disco.

El resultado fue Get Rich or Die Tryin’, un título que reflejaba la mentalidad con la que decidió continuar después de haber estado tan cerca de la muerte.

Lanzado en 2003 bajo el respaldo de Eminem y Dr. Dre, el álbum fue un éxito inmediato gracias a sencillos como In da Club, convirtiéndose en uno de los discos de hip hop más vendidos de la historia y consolidando a 50 Cent como una estrella internacional.

La experiencia también quedó plasmada en canciones como Many Men (Wish Death), considerada por muchos seguidores como uno de los relatos más personales de toda su discografía. En ese tema, el rapero hace referencia a quienes desearon verlo morir y al proceso que enfrentó para salir adelante.

La vez que 50 Cent sobrevivió a nueve disparos antes de convertirse en estrella IG 50cent

La fe, la familia y una nueva forma de ver el éxito

En conversación con Esquire, 50 Cent aseguró que haber sobrevivido sigue siendo algo que no puede explicar únicamente desde un punto de vista racional.

“Creo en Dios. No hay otra explicación para haber recibido nueve disparos y seguir aquí”, afirmó.

También confesó que con frecuencia recuerda a amigos que murieron antes de llegar a la edad que hoy tiene.

“Veo fotografías antiguas donde aparecemos seis u ocho personas y ahora solo quedo yo”, expresó.

Durante esa charla también habló sobre la influencia de su familia, especialmente de su abuela, quien lo crió después de la muerte de su madre. Recordó consejos cotidianos que aún conserva y confesó que, pese a su fortuna, todavía mantiene algunos hábitos de la infancia, como preparar sencillos sándwiches de queso.

Su vínculo con la familia sigue siendo una prioridad. Incluso reveló que recientemente regaló automóviles a sus cuatro tías como una forma de agradecerles el apoyo que recibió durante su vida.

La vez que 50 Cent sobrevivió a nueve disparos antes de convertirse en estrella IG 50cent

Una historia que sigue definiendo su legado

Con el paso de los años, 50 Cent dejó de ser únicamente un rapero para convertirse en empresario, productor de televisión y una de las figuras más influyentes de la cultura popular estadounidense.

Aun así, el atentado ocurrido antes de alcanzar la fama continúa siendo uno de los episodios más importantes de su historia personal. No solo marcó el rumbo de su carrera y dio origen a Get Rich or Die Tryin’, sino que también modificó la manera en que enfrenta el éxito.

“Crees que tienes dinero hasta que estás en una habitación con personas que realmente tienen dinero”, comentó durante su conversación con Esquire, al reflexionar sobre cómo ha cambiado su visión del triunfo a lo largo de los años.

Veintiséis años después de aquella noche en Queens, el artista sigue recordando que sobrevivir fue apenas el primer paso. Lo más difícil vino después: reconstruir su carrera cuando parecía que todas las puertas se habían cerrado.