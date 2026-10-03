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Así luce el cast de Chicas Pesadas a 22 años de su estreno

La cinta que convirtió a Regina George, Cady Heron y Las Plásticas en personajes inolvidables está de aniversario. Descubre cómo luce actualmente parte del elenco de Chicas Pesadas

Por: Vanessa Arteaga

Foto: Instagram Lindsay Lohan
Lindsay Lohan- Cady HeronFoto: Instagram Lindsay Lohan
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Foto: Claro video México
Lindsay Lohan- Cady HeronFoto: Claro video México
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Rachel McAdams- Regina GeorgeFoto: Claro video México
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Rachel McAdams- Regina George
Rachel McAdams- Regina GeorgeFoto: Instagram 
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Amanda Seyfried
Amanda Seyfried-Karen SmithFoto: Claro video México 
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Amanda Seyfried
Amanda Seyfried-Karen SmithFoto: Instagram mingey
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Tina Fey
Tina Fey- Sharon NorburyFoto: Claro video México 
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Tina Fey
Tina Fey- Sharon NorburyFoto: YouTube "El show de Kelly Clarkson"
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Lacey Chabert- Gretchen Wieners
Lacey Chabert- Gretchen WienersFoto: Claro video México
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Lacey Chabert
Lacey Chabert- Gretchen WienersFoto:  hallmarkplus
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Jonathan Bennett
Jonathan Bennett- Aaron SamuelsFoto: Claro video México
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Jonathan Bennett
Jonathan Bennett- Aaron SamuelsFoto: foodnetwork
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Lizzy Caplan
Lizzy Caplan- Janis IanFoto: Claro video México
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Lizzy Caplan
Lizzy Caplan- Janis IanFoto: Facebook Lizzy Caplan Fans
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Daniel Franzese
Daniel Franzese- DamianFoto: Claro video México
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Daniel Franzese
Daniel Franzese- DamianFoto: Instagram 
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Han pasado 22 años desde que Chicas Pesadas (Mean Girls) llegó a los cines y se convirtió en una de las comedias juveniles más recordadas. La película, protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert, marcó a toda una generación con sus personajes, frases y situaciones que continúan presentes en la cultura popular.

Este 3 de octubre, los fans de la cinta vuelven la mirada hacia aquella historia ambientada en una escuela de Illinois para recordar a sus protagonistas y descubrir cómo lucen actualmente.

¿De qué trataba Chicas Pesadas?

La historia sigue a Cady Heron, una adolescente que después de pasar gran parte de su vida fuera de Estados Unidos se enfrenta por primera vez a las reglas sociales de una escuela estadounidense.

Foto: Claro video México
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Su vida cambia cuando termina acercándose a Las Plásticas, el grupo más popular del colegio, encabezado por Regina George, una joven conocida por su carácter dominante y su enorme influencia entre los estudiantes.

La situación se complica cuando Cady comienza a involucrarse sentimentalmente con Aaron Samuels, antiguo novio de Regina. A partir de entonces, las rivalidades, los secretos y los rumores comienzan a crecer hasta provocar un enfrentamiento entre las protagonistas.

¿Por qué Chicas Pesadas sigue siendo tan recordada?

Más allá de sus momentos de comedia, la película presentó una mirada crítica sobre la presión por encajar, la popularidad y las jerarquías que pueden surgir dentro de las escuelas.

Cady descubre que intentar formar parte del grupo más popular puede llevarla a modificar su manera de ser y, poco a poco, a adoptar comportamientos que antes cuestionaba.

chicas pesadas
chicas pesadas

Uno de los principales temas de Chicas Pesadas es la importancia de conservar la identidad propia incluso cuando existe presión para cumplir con determinadas expectativas sociales.

La cinta también plantea cómo los rumores, las burlas y la necesidad de competir pueden convertirse en una cadena de agresiones que termina afectando a todos los involucrados.

Otro de sus mensajes gira alrededor de la importancia de construir relaciones basadas en el apoyo y no en la rivalidad, especialmente cuando las diferencias físicas, la popularidad o la aceptación social se convierten en motivos de conflicto.

chicas pesadas
chicas pesadas

¿Cómo luce actualmente el elenco que marcó a toda una generación?

A más de dos décadas de su estreno, los actores que dieron vida a Cady, Regina, Gretchen, Karen, Aaron y el resto de los personajes han tomado caminos distintos dentro y fuera de Hollywood.

En esta galería recordamos a algunos de los integrantes del elenco de Chicas Pesadas y te mostramos cómo lucen 22 años después de aquella película que se convirtió en un clásico de las comedias juveniles.

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