La venganza del charro negro ingresa en el TOP 10 de las películas mexicanas más taquilleras

En tan solo dos semanas la cinta animada La Venganza del Charro Negro ha acumulado en la taquilla nacional 197.7 millones de pesos, cifra que le permite ingresar al Top 10 de las películas mexicanas más taquilleras, compartiendo puesto con Ya veremos, filme que durante su corrida comercial y su permanencia en salas durante diez semanas logró recaudar lo que ha hecho hasta hoy La Venganza del Charro Negro.

Gracias a estos números que ha logrado durante su corrida comercial, la cinta dirigida por Marvick Eduardo Núñez Aguilera también contribuyó a que la saga animada de Las leyendas, conformada hasta hoy por ocho películas, se convierta en la saga mexicana más taquillera.

Incluso La Venganza del Charro Negro superó en recaudación a Wildwood: El Bosque salvaje, cinta de los Estudios Laika que se estrenó hace una semana, justo en el fin de semana de Día de muertos, y que recaudó en su primer fin de semana de estreno 23.2 millones de pesos.

En comparación, en su primeros cinco días de estreno, ocurrido el 22 de octubre, La Venganza del Charro Negro recaudó 100 millones de pesos y fue vista por 1.6 millones de espectadores.

De tal suerte, el Top 10 de las películas mexicanas más taquilleras queda de la siguiente manera:

No se aceptan devoluciones. $2013. 601.1 millones de pesos Nosotros los Nobles. 2013. $341.1 millones de pesos. No manches Frida 2. 2019. $329.3 millones de pesos. ¿Qué culpa tiene el niño? 2016. $277.7 millones de pesos. Mirreyes vs. Godínez. 2019. $238.7 millones de pesos. No manches Frida. 2016. $222.3 millones de pesos Radical. 2023. $208.4 millones de pesos Hazlo como hombre. 2017. $201 millones de pesos Ya veremos. 2018. $197.7 millones de pesos La venganza del charro negro. 2026. $197.7 millones y contando. La dictadura perfecta. 2014. $189.2 millones de pesos.

En la Venganza del Charro Negro el temible Charro Negro vuelve del inframundo con el objetivo de vengarse de Leo San Juan y cobrar una deuda pendiente tras los eventos de La leyenda del Charro Negro, la séptima cinta de la saga estrenada en 2018.

Cabe destacar que dentro de las voces de esta octava entrega se encuentran las de Benny Emmanuel, Emilio Treviño, Lalo España, Annie Rojas, Mayté Cordeiro, José Luis Orozco y Andrés Couturier.