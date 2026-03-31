Vanessa Hudgens revela la realidad del posparto: así enfrenta la caída del cabello

A consecuencia de algunos cambios hormonales, la actriz y cantante Vanessa Hudgens compartió como está lidiando con la caída del cabello tras dar a luz a su segundo bebé.

A través de redes sociales, Hudgens publicó una fotografía en la que sostiene mechones de cabello en su mano, en dicha imagen escribió: “Tengo un gran día de cabello incluso con mi pérdida de cabello jaja”, escribió.

La actriz, de 37 años, dio a luz por segunda vez en noviembre de 2025, fruto de su relación con el exbeisbolista Cole Tucker.

Su experiencia se suma a la de muchas mujeres que enfrentan la caída del cabello después del embarazo.

Hudgens suele compartir momentos de su vida personal con sus seguidores. Desde el nacimiento de su segundo bebé, ha mostrado pequeños vistazos de su rutina como madre de dos.

Al anunciar el nacimiento en noviembre de 2025, escribió: “Bueno… lo hice. ¡Tuve otro bebé! Qué viaje tan salvaje es el parto. Un gran reconocimiento a todas las mamás. Es realmente increíble lo que nuestros cuerpos pueden hacer".

Semanas después, también mostró el lado más cotidiano —y caótico— de la maternidad. En una publicación de diciembre, citada por People, comentó: “Bueno, no he ido a ninguna fiesta navideña ni siquiera he salido de casa esta temporada. Así es la vida con un recién nacido jaja, así que aquí hay una foto mía en tiempos más sencillos donde bailaba sobre mesas. ¡Qué año ha sido! De esto a ser mamá de 2...“.

En otra publicación, contó que su rutina como mamá ha dejado poco espacio para maquillarse.