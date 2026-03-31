De la fama a la lucha diaria: Ricardo Hill confiesa que vive del apoyo al adulto mayor

Ricardo Hill es un actor, comediante y actor de doblaje mexicano con una trayectoria de más de tres décadas en televisión, teatro y voz. Alcanzó gran popularidad en los años 2000 gracias a su participación en La Hora Pico, donde dio vida a "El Teacher", una parodia del periodista Joaquín López-Dóriga.

Además, su voz ha formado parte de múltiples producciones, destacando su trabajo como Silvestre en Looney Tunes, así como participaciones en doblajes de series como Dragon Ball y Los Caballeros del Zodiaco.

De los reflectores a la incertidumbre económica

A pesar de su exitosa carrera, la realidad actual de Ricardo Hill dista mucho de los años de fama. El actor confesó que desde hace tiempo no recibe ofertas de trabajo y que la pandemia marcó un antes y un después en su estabilidad económica.

Durante una entrevista con la periodista Matilde Obregón, Hill explicó que perdió sus ahorros en ese periodo, lo que lo llevó a depender principalmente de la pensión del programa de apoyo para adultos mayores (pensión del Bienestar), además de algunas regalías y el respaldo de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Su caso no es aislado. Otros actores de su generación, como Carlos Bonavides, también han hecho públicas situaciones similares, lo que ha abierto el debate sobre las condiciones laborales de los artistas en México tras su retiro.

Ricardo Hill Cuartoscuro

Una vida lejos de los escenarios

Actualmente, Ricardo Hill vive con su hermano Salvador, quien se ha convertido en su principal apoyo. De acuerdo con su familia, el actor lleva aproximadamente cinco años residiendo con él, luego de atravesar una separación que marcó profundamente su vida personal.

El cambio de hogar también estuvo relacionado con los daños que sufrió el departamento donde vivía tras el Sismo de Puebla de 2017. Tras la rehabilitación del inmueble, su entonces esposa decidió permanecer ahí, lo que derivó en un distanciamiento definitivo.

A pesar de que tuvo la oportunidad de mudarse a la Casa del Actor, un espacio destinado a intérpretes retirados, Hill decidió no hacerlo. Prefiere mantenerse cerca de su hermano, quien lo cuida y lo acompaña en su día a día.

Ricardo Hill Mezcalent

Problemas de salud que complican su situación

El estado de salud del actor también ha sido un factor determinante en su actual realidad. En los últimos años, ha perdido cerca de 20 kilos y enfrenta diversas enfermedades crónicas.

Entre sus padecimientos se encuentran la diabetes, la EPOC —relacionada con su historial como fumador— y la depresión.

El propio Hill ha reconocido que su estado emocional se ha visto afectado, especialmente por la distancia con sus hijos. Su hija reside en Michoacán, mientras que su hijo vive en la Ciudad de México, lo que ha limitado el contacto constante con ellos.

En declaraciones recientes, el comediante también admitió que ha tenido pensamientos sobre la muerte, aunque dejó claro que no tiene intención de hacerse daño, subrayando que se trata de reflexiones derivadas de su situación actual.

Nostalgia por "El Teacher" y su legado en la comedia

Uno de los aspectos que más extraña Ricardo Hill es su etapa en televisión, particularmente su personaje de "El Teacher". Esta parodia, inspirada en Joaquín López-Dóriga, se convirtió en uno de los momentos más recordados de La Hora Pico.

El actor ha expresado su agradecimiento hacia el periodista, asegurando que su figura fue clave para el éxito de este personaje que marcó su carrera.

En su vida cotidiana, Ricardo Hill pasa el tiempo escuchando música, leyendo y resolviendo crucigramas, actividades que lo mantienen activo mientras enfrenta esta etapa más tranquila —pero también más difícil— de su vida.

Ricardo Hill Mezcalent

Entre la resiliencia y el llamado al público

Ante la falta de oportunidades laborales, Ricardo Hill ha buscado alternativas para generar ingresos. Entre ellas, la venta de material humorístico grabado por él mismo, con la esperanza de reconectar con su público.

Su historia refleja una realidad poco visible del mundo del espectáculo: la vulnerabilidad económica que pueden enfrentar los artistas con el paso del tiempo.

Hoy, lejos de los reflectores que lo hicieron famoso, Ricardo Hill enfrenta una lucha diaria marcada por la salud, la nostalgia y la necesidad de apoyo. Sin embargo, su legado en la comedia mexicana sigue vivo en la memoria de quienes rieron con “El Teacher” y sus inolvidables interpretaciones.

AAAT**