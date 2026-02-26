El mensaje de Paco de la O en medio de acusaciones por presunta violencia

Después de varios días en tendencia por acusaciones de presunta violencia, Paco de la O decidió publicar un mensaje que no pasó desapercibido. Sin mencionar directamente los señalamientos, el actor compartió una fotografía antigua suya, sobre la que colocó unos lentes, acompañada de una frase que muchos interpretaron como una advertencia o promesa de réplica.

Pronto, a través de mis lentes, la verdad, la mía, escribió el también conductor, dejando abierta la posibilidad de ofrecer su versión de los hechos en los próximos días.

La publicación generó reacciones inmediatas entre seguidores y detractores. Mientras algunos pidieron esperar su postura completa, otros cuestionaron el tono del mensaje en un contexto marcado por denuncias delicadas.

Las acusaciones de Gaby Platas

El mensaje de Paco de la O surge apenas un día después de que Gaby Platas hiciera pública la existencia de medidas de protección en su contra. La actriz y comediante aseguró que la Fiscalía de la Ciudad de México le otorgó una orden de restricción permanente.

Platas, quien estuvo casada con el actor entre 2009 y 2018, afirmó que la situación no es un hecho aislado y llamó a las mujeres que vivan violencia a denunciar.

Sus declaraciones colocaron nuevamente el tema de la violencia en relaciones de pareja en el centro de la conversación pública, especialmente por tratarse de figuras conocidas del medio artístico.

El señalamiento previo de Malu Carreras

Semanas antes, Malu Carreras compartió un video en el que narró haber vivido episodios de violencia con una expareja. Aunque en ese momento no mencionó directamente el nombre de Paco de la O, la referencia a su relación pasada con el actor fue suficiente para que usuarios en redes establecieran la conexión.

Carreras también dio a conocer que existe una demanda en curso, lo que sumó un nuevo elemento al caso y fortaleció el debate en torno a la conducta del intérprete.

Silencio, expectativa y posible postura pública

Hasta ahora, el actor no ha emitido un comunicado formal que detalle su postura ante las acusaciones. Su reciente mensaje en Instagram es la primera referencia pública desde que la polémica escaló.

La frase “la verdad, la mía” sugiere que podría estar preparando una respuesta más amplia o una declaración en la que explique su versión de los hechos.

En casos de esta naturaleza, los procesos legales y las investigaciones oficiales son determinantes para esclarecer responsabilidades. Mientras tanto, la conversación pública continúa marcada por el debate entre presunción de inocencia y la importancia de escuchar a las denunciantes.

Un caso que sigue abierto

El caso de Paco de la O se encuentra en desarrollo. Existen procesos legales activos, medidas de protección y denuncias que deberán seguir su curso en las instancias correspondientes.

En medio de este escenario, el mensaje del actor no solo reavivó la conversación, sino que generó expectativa sobre los próximos pasos que dará para defenderse o aclarar la situación.

La actriz habló sobre la orden de restricción en contra de su exesposo Especial

Por ahora, la historia continúa abierta. La atención está puesta tanto en el avance judicial como en la prometida versión del actor, que, según sus propias palabras, llegará “a través de sus lentes”.

