Two Door Cinema Club en CDMX: el disco que nos hizo bailar hace 15 años sigue vivo

La lluvia cayó con ganas sobre la Ciudad de México, pero eso no fue suficiente para arruinar la noche de los fans de Two Door Cinema Club. La cita fue en el Pepsi Center este 16 de octubre, donde la banda ofreció su segunda fecha y puso a bailar a quienes llegaron dispuestos a cantar sus canciones favoritas, aunque les tocara mojarse en el camino.

A las 9:16 de la noche se apagaron las luces y comenzó la fiesta. Alex Trimble, Sam Halliday y Kevin Baird regresaron a la capital mexicana con una razón especial, celebrar los 15 años de Tourist History, el álbum debut que lanzaron en 2010 y que los colocó entre los nombres más reconocidos del indie.

Y es que hay discos que se quedan ligados a una etapa de la vida. Para muchos de los asistentes, las canciones de Two Door Cinema Club sonaban a fiestas y aquellos años en los que el indie se convirtió en la banda sonora de toda una generación. Quince años después, las guitarras y los coros pegajosos siguen funcionando igual.

Two Door Cinema Club vuelve al origen con Tourist History

El concierto arrancó con "Cigarettes in the Theatre", seguida de "I Can Talk". Desde los primeros minutos, el público dejó claro que no había ido solamente a escuchar, también quería cantar cada parte de la letra.

"Muy buenas noches, Mexico City, somos Two Door", saludó Alex Trimble antes de continuar con "Come Back Home" y "This Is the Life". La banda fue enlazando temas sin dejar demasiado espacio entre uno y otro, mientras las luces acompañaban el ritmo de las canciones.

Con "Costume Party", el vocalista pidió al público levantar los brazos y el recinto se llenó de manos en movimiento. Después llegó "Do You Want It All?", antes de que Alex explicara el motivo de la celebración.

Espero que se la pasen muy bien esta noche, festejando el aniversario del primer álbum de Two Door, vamos a regresar al principio, dijo el cantante.

Desde los primeros minutos, el público dejó claro que no había ido solamente a escuchar, también quería cantar cada parte de la letra. Daniel Betanzos

La respuesta llegó con "Something Good Can Work", uno de esos temas que bastan para que buena parte del público reconozca los primeros acordes y se sume al coro.

El aniversario de Tourist History no fue solo una oportunidad para recordar el pasado. También dejó ver que sus canciones mantienen ese ritmo que invita a moverse sin pensarlo demasiado.

Nostalgia, baile y un cierre con "What You Know"

La noche también tuvo espacio para canciones de otras etapas de la banda. "Sleep Alone", de su disco Beacon, abrió paso a "Next Year", "Changing of the Seasons", "Lavender" y "Someday", que volvió a provocar gritos entre los asistentes.

Después de "Wonderful Life", Kevin Baird se tomó un momento para hablar sobre lo que significaba regresar a esas canciones. "Recordar este álbum es nostálgico", comentó el bajista, antes de que el concierto continuara con "Kids", "Are We Ready? (Wreck)" y "Sun".

Uno de los momentos más celebrados llegó con "Undercover Martyn". El público cantó y bailó mientras sonaban los primeros acordes y, al terminar, los asistentes respondieron con el clásico cántico: "¡Ole, ole, ole, Two Door, Two Door!".

La noche también tuvo espacio para canciones de otras etapas de la banda. Daniel Betanzos

La banda todavía tenía un par de sorpresas para sus seguidores. "You're Not Stubborn" y "Eat That Up, It's Good for You", dos canciones de su primer álbum que no suelen ocupar un lugar habitual en sus conciertos, fueron parte del tramo final.

Nos dan el mejor momento cuando venimos, expresaron los músicos, agradecidos por la respuesta del público mexicano.

Para despedirse, eligieron "What You Know", uno de los temas más conocidos de su repertorio y una canción que terminó de convertir el Pepsi Center en un coro multitudinario.

Para despedirse, eligieron "What You Know", uno de los temas más conocidos de su repertorio Daniel Betanzos

Con un "Gracias, somos Two Door Cinema Club", la agrupación cerró la noche. Afuera seguía la lluvia, pero quienes salieron del recinto se llevaron algo más que la ropa mojada y el recuerdo de una fiesta que conectó el presente con aquellas canciones que llevan 15 años acompañando a sus fans.