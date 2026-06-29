"Sus Topos están dando la vida": Marjorie de Sousa llora al agradecer a México por ayudar a Venezuela 

Marjorie de Sousa es una de las famosas que ha mostrado su preocupación por la situación que se vive en Venezuela tras los fuertes sismos que se registraron hace unos días. La actriz, quien es originaria de este país, hace poco rompió en llanto al agradecer a México su ayuda tras los terremotos.

Al finalizar una de las funciones de la obra Perfume de Gardenia, Marjorie de Sousa tomó la palabra y pidió un minuto de silencio por las personas que han perdido la vida tras los fuertes sismos.

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“Hoy mi país se derrumbó y entre los escombros hay mucha gente y quería pedir un minuto de silencio por todas esas personas que ya no están con nosotros y que se los llevó ese terremoto horroroso”.

La famosa, entre lágrimas, agradeció a México por la ayuda que le han brindado a Venezuela en estos momentos tan complicado y también nombró a los Topos, quienes ya se encuentran en el país tratando de encontrar a personas con vida debajo de los escombros.

AFP

“Hoy nos toca hacer, como dice el teatro, el show debe de continuar. Gracias por acompañaros y gracias a México por ayudarnos porque sus Topos están dando la vida por nosotros, El Salvador, España, México, República Dominicana, a todos los que han ido a sacar a mi gente de la tierra. Gracias”.

Por otra parte, en una entrevista junto a Maribel Guardia, Marjorie de Sousa de nuevo rompió en llanto al hablar sobre las familias que han perdido a alguno de sus seres queridos o los niños que se quedaron sin sus padres.

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“Abrazo a mi hijo y es horrible, los perritos asomados en los pisos que no saben que pasó, no hay nadie con ellos, no hay luz, a los abuelitos y muchos jóvenes con las uñas, sacando las garras para ayudar a mi país”.

Finalmente, dijo que se sintió un poco culpable al salir al escenario como si nada pasara en su país, pero mencionó que el show debe seguir.