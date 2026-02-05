Tom Welling y Michael Rosenbaum, de 'Smallville', estarán en CDMX: fechas y boletos

Tom Welling y Michael Rosenbaum se reencontrarán con sus fans mexicanos durante la próxima edición de La Mole Convention 2026, el evento más importante de cultura pop y cómics del país. Ambos actores, recordados por sus papeles en Smallville, participarán en la celebración por el 30 aniversario de esta convención que reúne a miles de seguidores del entretenimiento geek.

La cita será durante tres días, del 13 al 15 de marzo, en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del WTC en la Ciudad de México. Durante ese fin de semana, los asistentes podrán convivir con invitados especiales, obtener autógrafos, fotografías y participar en diversas actividades exclusivas.

Tom Welling y Michael Rosenbaum: invitados en La Mole 2026

Conocidos por interpretar a Clark Kent y Lex Luthor en una de las series más populares de principios de los 2000, los actores han confirmado su participación en este evento. Tom Welling estará presente los tres días del evento, mientras que Michael Rosenbaum asistirá únicamente el 14 y 15 de marzo, por lo que los seguidores del villano más icónico de Smallville deberán planear su visita con base en esas fechas.

El formato de este encuentro permite a los asistentes vivir experiencias directas con sus ídolos, algo que ha convertido a La Mole en uno de los espacios preferidos por los fanáticos del cine, la televisión, el anime y los videojuegos en México y América Latina.

Precios para asistir a La Mole 2026

Para acceder a las actividades generales del evento y asegurar la posibilidad de convivir con los invitados, es necesario adquirir boletos por medio de la plataforma Boletia. Los organizadores han puesto a disposición diferentes tipos de entrada, cada una con precios y beneficios distintos:

El boleto general tiene un costo de 700 pesos más cargos por servicio.

El Pack La Mole Convention cuesta 2,999 pesos más cargos, e incluye artículos y experiencias exclusivas.

Quienes deseen asistir los tres días pueden optar por el pase completo, disponible por 1,500 pesos más cargos.

Estas entradas dan acceso a las zonas de exposiciones, charlas, exhibiciones y diversas actividades dentro del evento. Sin embargo, es importante destacar que los boletos para sesiones específicas con los actores, como firmas de autógrafos o sesiones fotográficas, se venderán por separado y aún no están disponibles.

Una experiencia única para fans de Smallville y la cultura geek

Cada año, La Mole se consolida como un punto de encuentro entre fans y creadores, y su edición 2026 promete ser una de las más memorables. La participación de actores como Welling y Rosenbaum, sumada al aniversario número 30 del evento, genera gran expectativa entre quienes siguen de cerca el mundo del entretenimiento y la nostalgia televisiva.

