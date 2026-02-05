Julio Iglesias es investigado por irregularidades en las visas de sus empleados

Julio Iglesias vuelve a ser noticia por asuntos legales. En esta ocasión, las autoridades españolas están analizando posibles infracciones migratorias vinculadas con la contratación de trabajadoras extranjeras, luego de que se detectaran irregularidades en el proceso de obtención de visados para varias mujeres provenientes de República Dominicana.

Los hechos ocurrieron en 2021, cuando el cantante habría solicitado, mediante una carta oficial, que se facilitaran visados Schengen para algunas de sus empleadas. Según reportó el medio elDiario.es, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España inició una inspección administrativa tras recibir información que señalaba inconsistencias en los permisos otorgados.

Grosby Group

El pedido de Julio Iglesias al consulado en República Dominicana

Una de las claves de esta investigación es una carta enviada por Iglesias al entonces cónsul de España en República Dominicana, Pablo Gómez de Olea. En el documento, el artista solicitaba que se emitieran visados de entrada al espacio Schengen para varias trabajadoras, con el argumento de que estas lo acompañarían a su residencia en Málaga.

El cantante detallaba en su escrito que las empleadas atenderían a su familia durante su estancia en España. Además, aseguró que se encargaría de cubrir alojamiento, alimentación, seguro médico y otros gastos derivados de su estancia.

Especial

La solicitud, en principio, no fue objetada, y las mujeres recibieron los permisos. No obstante, posteriormente surgieron testimonios que pusieron en duda el cumplimiento de esas condiciones, lo que generó alertas dentro del Ministerio.

Testimonios que contradicen la versión oficial

Tres de las mujeres que trabajaron con Julio Iglesias aseguraron al medio elDiario.es que la realidad que vivieron en España fue muy distinta a lo prometido. Según relataron, trabajaron sin contratos formales, no fueron registradas en la Seguridad Social y cumplían jornadas laborales de más de 12 horas, con pagos mensuales de apenas 350 euros, aproximadamente 7 mil 187 pesos mexicanos.

Además, reconocieron que sabían que los visados con los que ingresaron al país no cumplían con la normativa laboral española, ya que estos documentos eran para estancias turísticas y no para realizar trabajo remunerado.

La nueva investigación contra Julio Iglesias

Las autoridades han aclarado que la investigación no se centra directamente en la figura de Iglesias como empleador, sino en el proceso administrativo mediante el cual se concedieron los visados. El caso permanece abierto y aún no se ha determinado si habrá consecuencias administrativas o legales para alguna de las partes involucradas.

El cantante no se ha pronunciado sobre esta nueva investigación, y hasta el momento no hay registros públicos de denuncias formales por parte de las trabajadoras en cuestión.

Este nuevo proceso surge poco tiempo después de que el nombre de Julio Iglesias apareciera vinculado a otro caso mediático. En semanas recientes, dos exempleadas lo denunciaron por presunto abuso y acoso sexual, además de otros señalamientos relacionados con su comportamiento como empleador.

Sin embargo, la Fiscalía archivó la denuncia por falta de jurisdicción, lo que dejó el caso sin consecuencias judiciales.

Iglesias negó rotundamente las acusaciones y no enfrentó cargos. A pesar de ello, el impacto mediático fue considerable, y ahora este nuevo asunto migratorio podría volver a generar controversia.

PJG