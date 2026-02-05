Josh Radnor, actor de 'How I Met Your Mother', se convierte en padre por primera vez 

La vida personal de Josh Radnor, actor de 'How I Met Your Mother' cambió abruptamente recientemente. A los 51 años, el intérprete estadounidense informó que se convirtió en padre por primera vez al anunciar el nacimiento de su hijo. La noticia fue dada a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde subió varias fotografías junto al bebé y explicó que el nacimiento ocurrió meses atrás.

La llegada de su hijo representa un momento relevante en la vida del actor y se da dos años después de su matrimonio con su esposa Jordana Jacobs . Este acontecimiento se suma a una etapa personal que ha transcurrido de manera gradual y alejada del foco constante de la industria del entretenimiento.

El actor publicó imágenes inéditas junto a su bebé, meses después del nacimiento. Captura de pantalla de Instagram (Foto: joshradnor)

El anuncio del nacimiento y la reacción en redes

Josh Radnor dio a conocer la noticia mediante una publicación en Instagram dirigida a sus más de un millón de seguidores, donde compartió una serie de imágenes junto al recién nacido. En el mensaje que acompañó las fotografías escribió:

“Mi esposa y yo tuvimos un bebé hace unos meses”, confirmando que la familia había decidido vivir el proceso en privado antes de hacerlo público.

En la misma publicación, el actor compartió una descripción personal de su bebé, ofreciendo una mirada íntimamsobre la personalidad de su hijo.

“Esto es lo que sabemos hasta ahora: su sonrisa ilumina la habitación. Es súper observador y reflexivo”, escribió .

Y añadió: “Se hipnotiza cuando le toco canciones con la guitarra. La palabra ‘baba ghanoush’ le parece divertidísima”.

Colegas y figuras del entretenimiento reaccionaron al anuncio del actor. Captura de pantalla de Instagram (Foto: joshradnor)

En un segundo mensaje, Radnor amplió su reflexión sobre la paternidad reciente y el proceso de adaptación que implica.

“Les envío mucho cariño a todos los padres de recién nacidos. Qué iniciación tan alocada, hermosa, agotadora y conmovedora”, expresó .

El actor también agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de la audiencia de su podcast, donde había compartido la noticia previamente.

“Gracias por todas las amables palabras de los oyentes”, señaló, confirmando que el anuncio no fue exclusivo de redes sociales, sino parte de una conversación más amplia con su comunidad cercana.

Josh Radnor sostuvo a su hijo en una de las fotografías que acompañaron el anuncio. Captura de pantalla de Instagram (Foto: joshradnor)

Reacciones de celebridades tras el anuncio

La noticia generó una rápida respuesta por parte de figuras del entretenimiento. Rachel Zegler comentó públicamente: “¡FELICIDADES FAMILIA!”, mientras que la actriz Angela Kinsey reaccionó con un mensaje breve, limitándose a un corazón rojo como muestra de apoyo.

Por su parte, Monica Lewinsky escribió “¡Mazel tov!”, una expresión tradicional de felicitación, sumándose a los mensajes que reconocieron el momento personal del actor sin invadir su privacidad ni ampliar especulaciones sobre la vida familiar.

El guionista Craig Thomas también reaccionó con una referencia televisiva al escribir: “El amor es lo mejor que hacemos”, frase que acompañó con una felicitación dirigida a la familia, destacando el tono afectuoso y respetuoso que predominó en las respuestas públicas.

La llegada del bebé ocurre dos años después de su matrimonio con Jordana Jacobs. Captura de pantalla de Instagram (Foto: joshradnor)

El contexto personal de Josh Radnor tras convertirse en padre

El nacimiento del primer hijo de Radnor ocurre dos años después de su matrimonio con Jordana Jacobs, celebrado en una ceremonia íntima realizada durante una tormenta de nieve. En su momento, el actor compartió imágenes del enlace y escribió:

“Fue un fin de semana increíble, abrumador, lleno de felicidad y nieve”.

En ese mismo mensaje, Radnor expresó: “No puedo creer mi gran fortuna de poder llamar a esta extraordinaria mujer mi esposa”, una declaración que hoy cobra un nuevo significado al consolidarse la familia con la llegada del bebé.

La pareja se conoció en febrero de 2022 durante un retiro de meditación de sonido, un contexto alejado del entorno habitual de la industria del entretenimiento. Desde entonces, Radnor ha mantenido un perfil bajo en lo relativo a su vida personal, mientras continúa siendo reconocido por su papel como Ted Mosby en 'How I Met Your Mother'.