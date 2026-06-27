El tierno VIDEO con el que Mariana Rodríguez anunció el nombre de su tercera hija con Samuel García

Mariana Rodríguez y Samuel García ya eligieron el nombre de la bebé que llegará a agrandar su familia.

La noticia fue compartida por la influencer y titular de Amar a Nuevo León a través de sus redes sociales, donde publicó un video que de inmediato comenzó a llamar la atención de sus seguidores.

Lejos de hacer un anuncio tradicional, la pareja decidió que la gran protagonista fuera Mariel, su hija mayor, quien apareció escribiendo con un plumón rojo el nombre de la nueva integrante de la familia.

El breve video bastó para emocionar a miles de usuarios, quienes llenaron la publicación de felicitaciones y buenos deseos para la pareja.

Mariel fue la encargada de hacer el anuncio

El momento más especial del video llegó cuando Mariel tomó el plumón y escribió el nombre de la bebé.

Con ese sencillo gesto quedó confirmada una de las dudas que más habían tenido los seguidores de Mariana Rodríguez durante los últimos meses.

La pequeña llevará por nombre Raquel.

El anuncio fue recibido con entusiasmo, ya que desde que la pareja confirmó que esperaba otra niña, muchos usuarios comenzaron a hacer apuestas sobre cuál sería el nombre elegido.

Raquel era uno de los nombres favoritos

Aunque el misterio terminó este fin de semana, Raquel ya había aparecido entre las posibilidades.

Semanas atrás, Mariana Rodríguez compartió en sus historias de Instagram algunos nombres que estaba considerando si el bebé resultaba ser niña, y Raquel figuraba entre las opciones.

Ahora se sabe que ese fue el nombre que finalmente conquistó a los futuros padres.

Como ocurrió con sus dos hijas mayores, la elección volvió a despertar curiosidad entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca cada etapa del crecimiento de la familia García Rodríguez.

Samuel García y Mariana Rodríguez comparten emotiva revelación de género de su bebé Especial

Los nombres de sus hijas tienen un significado especial

Uno de los detalles que más llama la atención es que los nombres elegidos por Mariana Rodríguez y Samuel García tienen un significado muy particular para ellos.

Su primera hija se llama Mariel, un nombre que surgió de la combinación de los nombres de sus papás: Mariana y Samuel.

Más tarde nació Isabel, cuyo nombre mantiene la terminación "el", un detalle que también comparte con Mariel y con el nombre de Samuel.

Aunque Raquel rompe un poco con ese patrón, conserva la terminación "el", un elemento que muchos seguidores ya habían identificado como una tradición dentro de la familia.

Bautizo de Isabel, hija de Mariana Rodríguez y Samuel García: Fotos y detalles

Así ha crecido la familia de Mariana Rodríguez y Samuel García

Con la llegada de Raquel, Mariana Rodríguez y Samuel García se convertirán en padres de tres niñas.

La primera en llegar fue Mariel, quien nació el 10 de marzo de 2023 y desde entonces se ha convertido en una de las pequeñas más populares en redes sociales gracias a las publicaciones que comparten sus padres.

Después nació Isabel, el 12 de julio de 2025, llenando nuevamente de alegría a la familia.

En abril de 2026, la pareja anunció que esperaba a su tercer bebé y, semanas más tarde, confirmó que nuevamente sería una niña.

Ahora, con la revelación del nombre de Raquel, los seguidores de la familia ya esperan con entusiasmo el nacimiento de la pequeña.

El video conquistó las redes sociales

Como ha ocurrido con otros momentos importantes de la familia, el anuncio no tardó en viralizarse.

Los comentarios estuvieron llenos de mensajes de cariño para Mariana Rodríguez, Samuel García y sus hijas. Muchos usuarios destacaron la ternura de ver a Mariel participando en un momento tan significativo, mientras otros celebraron el nombre elegido para la bebé.

La publicación también volvió a demostrar la cercanía que la pareja mantiene con sus seguidores, quienes han acompañado desde redes sociales diferentes momentos de su vida familiar.

Bautizo de Isabel, hija de Mariana Rodríguez y Samuel García: Fotos y detalles

Aunque el nacimiento de Raquel todavía tomará algunos meses, el anuncio ya generó emoción entre quienes siguen de cerca a Mariana Rodríguez y Samuel García. Con un video sencillo, protagonizado por su hija mayor y cargado de significado, la pareja decidió compartir una noticia que muchos esperaban conocer y que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del fin de semana.