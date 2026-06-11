Nick Reiner pierde el apoyo financiero de sus hermanos para su defensa

Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner y de la productora Michele Singer Reiner, presentó una nueva solicitud judicial en la que acusa a sus hermanos de incumplir un acuerdo del financiamiento de su defensa legal.

El hombre de 32 años enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres y actualmente espera el desarrollo de su proceso judicial. Ante esta situación, busca obtener acceso a un fideicomiso valuado en 1.5 millones de dólares para cubrir los gastos de representación legal.

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La disputa por los recursos para su defensa:

Nick sostiene que su hermano Jake Reiner y su hermana Romy Reiner habían aceptado colaborar económicamente para cubrir los honorarios de su abogado, Alan Jackson, quien lo representó inicialmente tras su arresto.

Sin embargo, según la petición, dicho respaldo nunca se concretó, situación que habría provocado que el litigante abandonara el caso.

Actualmente, Nick es representado por una defensora pública de Los Ángeles, aunque busca volver a contratar a Jackson para encabezar su defensa.

El abogado explica por qué dejó el caso:

En una declaración, Alan Jackson aseguró que aceptó representar a Nick bajo el entendido de que existiría una fuente de financiamiento externa para cubrir los honorarios acordados.

El abogado señaló que los familiares del acusado participaron en diversas conversaciones relacionadas con la representación legal y que, según su versión, ofrecieron asumir el papel de terceros responsables del pago.

No obstante, afirmó que posteriormente recibió la notificación de que esos recursos ya no estarían disponibles.

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Buscan alternativas para continuar la defensa

Además de solicitar acceso al fideicomiso familiar, la defensa de Nick argumenta que Jackson continúa dispuesto a analizar opciones para retomar el caso bajo condiciones distintas a las planteadas originalmente.

Por ahora, los documentos judiciales no precisan de dónde provendrían exactamente los fondos que presuntamente habían sido prometidos para cubrir la defensa ni si estarían vinculados al fideicomiso de Nick o a otros recursos familiares.

Mientras tanto, el proceso legal continúa y Nick Reiner mantiene su declaración de inocencia frente a los cargos que enfrenta por la muerte de sus padres.