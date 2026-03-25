El regreso de Harry Styles llegó con todo, pues el cantante se mantiene en el No. 1 del Billboard 200 con Kiss All the Time. Disco, Occasionally por segunda semana consecutiva.

El álbum suma 99.000 unidades equivalentes en Estados Unidos, una cifra suficiente para conservar la cima, aunque muy por debajo de su debut, cuando alcanzó 430.000 unidades.

Eso sí, la caída del 77% refleja el comportamiento habitual de los grandes lanzamientos actuales: arranques explosivos seguidos de descensos pronunciados.

El nuevo álbum de Harry Styles se mantiene líder por segunda semana en el Billboard 200 Reuters

El streaming sostiene el liderato del álbum

Detrás del nuevo liderazgo de Harry Styles hay un factor determinante: el consumo digital. La mayor parte del rendimiento del disco proviene del streaming, que sigue siendo el principal motor de la industria.

En su segunda semana, el cantante ha logrado lo siguiente:

74.000 unidades corresponden a streaming (SEA), equivalentes a 75,1 millones de reproducciones

24.500 unidades provienen de ventas de álbumes, con una caída significativa

500 unidades derivan de canciones individuales (TEA)

Estos datos colocan nuevamente a Kiss All the Time. Disco, Occasionally en el primer lugar del ranking de streaming, aunque también evidencian el fuerte descenso en compras, especialmente tras el impacto inicial del lanzamiento.

Un liderato que rompe la tendencia reciente del chart

Más allá de los números, el logro del artista británico destaca por el contexto en el que ocurre. El Billboard 200 había mostrado una alta rotación en su primer lugar desde inicios de año, con proyectos que debutaban en la cima y la perdían rápidamente.

Desde enero:

Siete álbumes debutaron directamente en el No. 1

Dos discos lograron regresar a la cima solo por una semana

Entre ellos, títulos como I’m the Problem de Morgan Wallen y DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny. En ese escenario, mantenerse dos semanas consecutivas se convierte en un indicador de estabilidad poco común en el ranking actual.

El nuevo álbum de Harry Styles se mantiene líder por segunda semana en el Billboard 200 Reuters

Debuts que destacan dentro del top 10.

El top 10 de la semana también suma nuevos protagonistas. Uno de los casos más llamativos es Mutiny After Midnight, de Johnny Blue Skies & the Dark Clouds, que entra directamente al No. 3 con 59.000 unidades, todas provenientes de ventas físicas.

El dato resulta relevante porque el álbum no está disponible en plataformas digitales ni en descarga, lo que lo convierte en el primer proyecto en casi tres años en alcanzar el top 10 bajo ese esquema. Su desempeño fue impulsado por distintas ediciones en vinilo, CD y casete, muchas de ellas en versiones limitadas.

P1Harmony alcanza su mejor posición en Estados Unidos

Otro de los movimientos importantes es el de P1Harmony, que debuta en el No. 4 del Billboard 200 con UNIQUE. El grupo logra así su mejor resultado en el mercado estadounidense.

El álbum registra 58.000 unidades equivalentes, de las cuales 56.000 corresponden a ventas físicas, impulsadas por múltiples versiones con artículos coleccionables. Este lanzamiento supera su anterior marca, cuando alcanzaron el No. 9 con EX en 2025.

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Así se mueve el resto del ranking

El resto del top 10 presenta ajustes sin cambios drásticos en volumen:

I’m the Problem de Morgan Wallen sube al No. 2

de Morgan Wallen sube al No. 2 DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny baja al No. 5

de Bad Bunny baja al No. 5 OCTANE de Don Toliver desciende al No. 6

de Don Toliver desciende al No. 6 The Romantic de Bruno Mars cae al No. 8

Además, So Close to What de Tate McRae regresa al top 10 tras el lanzamiento de una edición deluxe en formato físico, mientras que la banda sonora de KPop Demon Hunters muestra un repunte tras su reciente reconocimiento en premios.