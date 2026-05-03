Thomasin McKenzie será Audrey Hepburn en nueva biopic; así se ve como la icónica actriz

Thomasin McKenzie será Audrey Hepburn en nueva biopic y así se ve caracterizada con la icónica actriz del cine clásico de Hollywood. La vida de la protagonista de Sabrina finalmente llegará a la gran pantalla con una narrativa que promete alejarse de los clichés del género biográfico.

La elegancia no se compra, pero en Hollywood, se hereda a través de un buen casting. Durante décadas, la figura de Audrey Hepburn ha permanecido en un pedestal casi intocable, protegida por un aura de sofisticación, activismo humanitario y un estilo que definió el siglo XX.

Para 2026, ya se tienen dos proyectos señalados que llevarán la vida de Hepburn a la pantalla grande: el de McKenzie y otro protagonizado y producido por Lily Collins.

Hablando específicamente de Thomasin McKenzie, la actriz de 25 años se ha alzado como la apuesta definitiva para capturar la esencia de la joven que sobrevivió a la guerra para conquistar la Quinta Avenida.

Con su mirada etérea y una capacidad interpretativa que ya nos deslumbró en El misterio de Soho, McKenzie tiene ante sí el papel que podría consagrar su carrera y definir una nueva era para los biopics de la época dorada de Hollywood.

Thomasin McKenzie como Audrey Hepburn en biopic IMDb

Thomasin McKenzie como Audrey Hepburn en nueva biopic

A diferencia de otros biopics que intentan abarcar desde el nacimiento hasta la muerte del protagonista, Dinner with Audrey se centrará en puntos clave de la vida de Audrey Hepburn. Thomasin McKenzie es la figura al frente como la actriz de Hollywood de los años 50.

Acompañando a McKenzie, otros miembros del reparto son Ansel Elgort como Hubert de Givenchy (y el interés amoroso de Hepburn en el filme), Judy Greer y Miranda Richardson, quien interpreta a la mamá de Audrey.

La dirección corre a cargo de Abe Sylvia y de acuerdo con la sinopsis oficial, sigue la amistad de 40 años entre Audrey Hepburn y el diseñador Conde Hubert de Givenchy, centrada en una noche mágica y llena de moda en París.

Se espera que el diseño de vestuario sea uno de los puntos fuertes del filme. La relación platónica y profesional entre la actriz y el diseñador francés será, sin duda, uno de los hilos conductores que deleitarán a los amantes de la alta costura.

Thomasin McKenzie como Audrey Hepburn en biopic Deadline

¿Cuándo se estrena Dinner with Audrey?

La película todavía no tiene una fecha de estreno, aunque su primer corte se presentará en el Festival de Cannes.

El ascenso de Thomasin McKenzie

No es casualidad que el nombre de Thomasin McKenzie haya resonado con tanta fuerza en las oficinas de casting. La actriz neozelandesa ha demostrado una versatilidad poco común para su edad. Si en Jojo Rabbit nos conmovió con su vulnerabilidad, en Dinner with Audrey tendrá que canalizar esa mezcla de fragilidad y acero que caracterizaba a Hepburn.

Físicamente, la similitud es innegable. La estructura ósea, los ojos expresivos y esa elegancia natural que no parece forzada son requisitos indispensables para interpretar a un icono de la moda.

Pero más allá de lo estético, McKenzie posee ese encanto infantil y sofisticado a la vez que hizo de Audrey una estrella diferente a las bombshells de su época como Marilyn Monroe.

Interpretar a Audrey Hepburn no es solo ponerse un vestido negro de Givenchy. El verdadero desafío para Thomasin radica en el acento transatlántico de Audrey y su formación como bailarina clásica.

Thomasin McKenzie como Audrey Hepburn en biopic Deadline

Thomasin McKenzie vs. Lily Collins

En Hollywood, tener dos películas sobre el mismo tema es frecuente y esta vez, se trata de Audrey Hepburn, quien será llevada al cine de la mano de McKenzie y Lilly Collins, en dos diferentes proyectos.

Mientras que Dinner with Audrey se perfila como una biografía más amplia, el proyecto vinculado a Lily Collins parece estar más enfocado en la era de Breakfast at Tiffany’s y la relación de Audrey con la fama neoyorquina.

Mientras que el enfoque de McKenzie en Dinner with Audrey apunta a ser un drama de autor con tintes psicológicos, la versión de Collins podría inclinarse más hacia el glamour y el impacto cultural de sus películas más icónicas.

Lo cierto es que, para los fans, tener dos visiones de la misma leyenda es un auténtico regalo.