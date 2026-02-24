Marysol revela que sus padres José José y Anel le ocultaron su diagnóstico de cáncer

Marysol Sosa, hija mayor del cantante José José y de la actriz Anel Noreña, reveló en una entrevista que durante su adolescencia enfrentó un diagnóstico de cáncer que le fue ocultado inicialmente por sus padres.

La también cantante relató que entre los 16 y 19 años vivió un proceso médico complejo marcado por la incertidumbre y el temor familiar. Sosa reveló que en un principio sus padres decidieron ocultare su diagnóstico de cáncer por miedo y desconocimiento.

La confesión se dio en una conversación en el podcast de Melo Montoya, donde explicó cómo descubrió la enfermedad, la reacción de su padre y el tratamiento quirúrgico que finalmente permitió su recuperación en la Ciudad de México.

Marysol Sosa habló del cáncer que padeció a los 16 años. IG: marysol_sosa

¿Cómo descubrió Marysol Sosa que tenía cáncer?

La hija del intérprete de 'El Triste' explicó que el primer síntoma fue una pequeña protuberancia detrás de la oreja izquierda, que en un inicio fue considerada una afección menor.

En un inicio, tanto ella como su familia pensaron que se trataba de una infección sin mayor relevancia. Una dermatóloga retiró el bulto, pero mes y medio después volvió a aparecer.

Marysol recordó que el proceso comenzó cuando tenía 16 años y que la falta de información sobre su estado de salud marcó profundamente esa etapa. Durante ese periodo, aseguró que no se le informó de inmediato.

Marysol explicó que no reclamó a sus padres por ocultarle el diagnóstico. (Foto: Mezcal Entertainment)

El diagnóstico de cáncer que le ocultaron

En la entrevista, Marysol Sosa explicó que sus padres decidieron no revelarle de inmediato que se trataba de cáncer. “Entre que no me dijeron qué tenía, cuál era mi diagnóstico, no me lo dijeron luego luego. Sobre todo porque a mi papá le dio mucho miedo”, relató.

Según su testimonio, la reacción de José José estuvo marcada por el temor ante la posibilidad de perder a su hija. Marysol señaló que su madre tampoco sabía cómo enfrentar la situación y que ambos optaron por protegerla con silencio.

La cantante describió esos años como un periodo de incertidumbre médica, en el que acudió a distintos especialistas antes de recibir confirmación formal del diagnóstico.

Marysol aseguró que la enfermedad representó un parteaguas en su juventud. IG: marysol_sosa

La revelación de José José

Marysol Sosa recordó que fue su propio padre quien, en un momento de tensión, le reveló la enfermedad: "Mi papá llegó a la casa, yo no traía suéter y no sé qué me vio… me zangoloteó y me dijo ‘es que estás enferma de cáncer y te vas a morir’, se acercaba mi madre y ya venía mi hermano de este lado" Pese al impacto, aseguró que no guardó resentimiento hacia sus padres por haberle ocultado el diagnóstico.

“Nunca les reclamé, pero el día en que me lo dijeron fue mi llegada con Jesús, mi llegada a decirle ‘Señor, ¿quién eres tú?, por favor, no me quiero morir’. Y lloraba no con miedo sino con horror, con terror porque me lo confesaron así, como de telenovela”, dijo Sosa .

José Joel con chamarra negra y Marysol Sosa con blusa verde abrazando a José José en evento

La cirugía que le salvó la vida a Marysol Sosa

Tras confirmar el diagnóstico, Marysol fue intervenida quirúrgicamente para retirar el tumor, el cual describió como “un racimo de uvas” ubicado en la glándula parótida. El procedimiento se realizó en la Ciudad de México.

La cantante relató que el proceso médico incluyó estudios en instituciones especializadas en oncología. Señaló que el tumor generó complicaciones, incluso salida de saliva por el conducto auditivo debido a la zona afectada. Finalmente, el procedimiento fue programado y realizado sin contratiempos mayores.

Marysol destacó que, tras la cirugía, los médicos lograron retirar el tejido afectado y que no fue necesario un procedimiento adicional inmediato. El seguimiento posterior confirmó la estabilidad de su estado de salud.

El tumor estaba ubicado en la glándula parótida. IG: marysol_sosa

El cáncer cambió sus planes de irse a Broadway

La hija de José José afirmó que el diagnóstico cambió el rumbo de su vida personal y profesional. Marysol Sosa relató que antes de enfermar tenía planes de dedicarse al teatro musical y mudarse al extranjero para formarse profesionalmente, un proyecto que quedó suspendido tras el diagnóstico. Explicó que desde los 15 años imaginaba su futuro sobre los escenarios, pero la enfermedad modificó ese rumbo.

“Mi plan era ya irme… ya me iba yo a Nueva York a tocar puertas a Broadway”, contó .

Marysol Sosa explicó que el día que finalmente le dijeron que tenía cáncer marcó un parteaguas en su vida espiritual. Recordó que, tras escuchar la noticia, buscó a Dios por primera vez de forma consciente. “Señor, señor, ¿quién eres tú? Por favor, yo no me quiero morir”, expresó, al describir ese momento que, según contó, representó su acercamiento a la fe.