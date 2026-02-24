¿Novia de 'El Mencho'? María Julissa responde a las acusaciones

Las redes sociales estallaron casi al mismo tiempo que se difundieron reportes sobre el operativo en Jalisco en el que fue abatido el líder del CJNG. En cuestión de horas, teorías, versiones sin confirmar y especulaciones comenzaron a circular en distintas plataformas. Entre los nombres que emergieron con fuerza estuvo el de la influencer María Julissa.

Sin pruebas oficiales, usuarios en redes sociales empezaron a compartir publicaciones que la vinculaban con la presunta ubicación de “El Mencho”. La narrativa digital sugería que habría proporcionado información clave para dar con el paradero del capo. La versión creció rápidamente, impulsada por capturas de pantalla, comentarios anónimos y videos que replicaban la acusación sin sustento.

La presión mediática aumentó conforme su nombre escaló entre las principales tendencias. Durante varias horas, la influencer guardó silencio. Sin embargo, ante el volumen de señalamientos, decidió fijar postura pública.

'El Mencho' Especial

El comunicado: "No tengo nada que ver"

A través de su cuenta oficial de Instagram, María Julissa publicó un mensaje directo y contundente. En él, rechazó cualquier relación con los hechos y calificó como falsas las versiones que la involucran.

Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación, expresó en su publicación. También sostuvo que la información difundida en su contra carece de fundamento y lamentó que se compartan contenidos sin corroboración previa.

Su posicionamiento no solo buscó deslindarse de las acusaciones, sino también frenar la narrativa que la colocaba como supuesta pieza clave en uno de los operativos de seguridad más relevantes de los últimos años. Hasta ahora, ninguna autoridad ha mencionado públicamente a la influencer como parte de las investigaciones.

La versión oficial: seguimiento a una pareja sentimental

Mientras la controversia crecía en el entorno digital, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, ofreció detalles sobre cómo se desarrolló la operación.

De acuerdo con el funcionario, la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes fue resultado de labores de inteligencia que incluyeron el seguimiento a una de sus parejas sentimentales. La operación, explicó, se planeó con componentes terrestres y aeromóviles bajo estrictas condiciones de secrecía.

El 20 de febrero, trabajos de inteligencia militar permitieron identificar a un hombre cercano a dicha pareja, quien la trasladó a un inmueble en Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se habría reunido con el líder del CJNG. Aunque la mujer abandonó posteriormente el sitio, el presunto capo permaneció resguardado por un círculo de seguridad armado, lo que confirmó su presencia.

La corroboración final ocurrió la noche del 22 de febrero, cuando se desplegó un cerco táctico para ejecutar la operación. En ningún momento, según la información oficial difundida, se mencionó a María Julissa.

Desinformación y daño colateral

El caso reaviva el debate sobre el impacto de la desinformación en redes sociales. María Julissa advirtió que la propagación de rumores puede causar afectaciones graves tanto en lo personal como en lo social. En su mensaje, pidió a los usuarios ejercer responsabilidad digital y verificar datos antes de compartir publicaciones.

Les pido que no caigan en noticias falsas y que consulten siempre fuentes confiables y oficiales, señaló.

Una polémica que sigue abierta

Aunque el pronunciamiento de la influencer busca contener la ola de acusaciones, el debate continúa en plataformas sociales, donde persisten comentarios y teorías alrededor del operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por ahora, no existe señalamiento oficial que relacione a María Julissa con los hechos. Su estrategia ha sido clara, al enfrentar la controversia de forma directa y transparente para intentar frenar el impacto reputacional.

Incendios en Jalisco del domingo 22 de febrero, durante el operativo contra El Mencho.

Mientras las autoridades mantienen el curso de sus investigaciones, la influencer apuesta por la claridad pública como defensa ante una tormenta digital que, al menos por ahora, no muestra señales de disiparse por completo.

AAAT*