¡Vuelve Hipo y Chimuelo! Cómo entrenar a tu dragón 2 termina rodaje

Si eres fan de Cómo entrenar a tu dragón, esta noticia te va a emocionar, ya que la historia de Hipo y Chimuelo regresará muy pronto a la pantalla grande con su segunda entrega en live action.

Como ya lo leíste, la primera película fue muy bien recibida por el público, convirtiéndose en una de las favoritas gracias a su historia emotiva y su espectacular animación. Ahora, los fans esperan con ansias esta nueva etapa del universo de dragones.

Además, el filme estrenado en julio de 2025 logró una gran taquilla, superando los 600 millones de dólares a nivel mundial, lo que confirma el enorme impacto de la saga.

Cómo entrenar a tu dragón 2 termina rodaje

A través de redes sociales, el director Dean DeBlois, responsable de la primera entrega, y el actor Mason Thames, quien interpreta a Hipo, compartieron que el rodaje de la segunda película ha terminado oficialmente.

Este anuncio emocionó a los fans, ya que también se reveló un primer vistazo del personaje de Hipo, portando su icónica vestimenta vikinga y sosteniendo la empuñadura de una espada.

“¡Y con esto terminamos el rodaje de HTTYD2! Ya han pasado 81 días de rodaje principal. ¡Ahora toca postproducción!...”, se lee en la publicación.

¿Cuál es la trama de Cómo entrenar a tu dragón 2?

La historia continúa después de que Hipo, hijo de Estoico el Vasto, líder de la tribu de los Hooligans Peludos, logra establecer la paz entre dragones y vikingos en la isla Mema.

Sin embargo, nuevos retos aparecen en el camino. En esta segunda entrega, los reinos son amenazados por el temido Drago, quien forma un ejército para atacar aldeas y romper la armonía lograda.

Hipo y Chimuelo deberán unirse nuevamente para enfrentar esta amenaza, mientras surgen sorprendentes regresos, como el de Valka, la madre de Hipo, que cambiará el rumbo de la historia.

Cómo entrenar a tu dragón 2: termina rodaje, reparto, historia y fecha de estreno del live action / Ilustrativa Foto: IMDb

¿Cuándo se estrena Cómo entrenar a tu dragón 2?

Aunque este avance solo es un primer vistazo del proyecto, en la publicación ya se confirmó la fecha de estreno: la película llegará a los cines en junio de 2027.

Por lo tanto, se espera que el próximo año los fans vuelvan a ver en pantalla grande a los personajes que han marcado a toda una generación.

El elenco que da vida a esta esperada producción incluye:

Mason Thames – Hipo

Mason Thames – Hipo Nico Parker – Astrid Hofferson

Gerard Butler – Estoico el Vasto

Julian Dennison – Patapez

Nick Frost – Bocón el Rudo

Gabriel Howell – Patán Mocoso

Bronwyn James – Brutilda

Un reparto que da vida a la querida historia animada que ha conquistado tanto a niños como adultos en todo el mundo.

Si eres fan del universo de dragones, esta segunda entrega ya se perfila como una de las películas más esperadas de los próximos años. La emoción por ver nuevamente a Hipo y Chimuelo en acción sigue creciendo.