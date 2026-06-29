T-Pain estrena canción inédita con Oliver Tree y conmueve a fans en Electric Forest 2026

El cantante y productor estadounidense T-Pain sorprendió a los asistentes del festival Electric Forest 2026 al presentar una colaboración inédita junto a Oliver Tree, quien falleció el pasado 14 de junio a los 32 años.

La emotiva presentación ocurrió durante un set compartido con Shaquille O'Neal, donde el público escuchó por primera vez una canción que ambos artistas grabaron antes de la muerte del intérprete de "Life Goes On".

Mientras sonaba el tema, las pantallas del escenario proyectaron imágenes y videos que repasaron algunos de los momentos más importantes de la carrera de Oliver Tree.

T-Pain estrena canción inédita con Oliver Tree IG

¿Qué se sabe de la canción inédita que T-Pain grabó junto a Oliver Tree?

Aunque el título oficial de la canción todavía no ha sido revelado, T-Pain mencionó que el tema permaneció guardado durante varios años antes de ser presentado al público.

La canción, de corte electrónico, inicia con una atmósfera introspectiva en la que Oliver Tree interpreta versos centrados en la búsqueda de los sueños sobre una base melancólica y emotiva. Conforme avanza, la intensidad sonora aumenta hasta alcanzar un ritmo más enérgico.

Documental de Oliver Tree en la Antartida. Especial

La interpretación estuvo acompañada por un montaje audiovisual dedicado a Oliver Tree. Videos difundidos en redes sociales muestran cómo miles de personas permanecieron atentas mientras se reproducían imágenes del artista en las pantallas gigantes del escenario.

Antes de presentar la canción, T-Pain compartió un mensaje con los asistentes para celebrar la vida y el legado creativo de su amigo. El homenaje se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la edición 2026 de Electric Forest.

La presentación también destacó por reunir sobre el escenario a T-Pain y DJ Diesel, nombre artístico con el que Shaquille O'Neal desarrolla su faceta como DJ en festivales internacionales.

¿Por qué esta colaboración ha impactado a los fans?

El estreno adquirió una carga emocional adicional debido a que podría tratarse de una de las últimas grabaciones realizadas por Oliver Tree.

T-Pain explicó al público que había conservado el tema durante aproximadamente dos años. Sin embargo, tras la muerte del cantante, decidió compartirlo porque comprendió que "la vida es demasiado corta" para mantener guardada una colaboración tan especial.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Numerosos usuarios calificaron el momento como uno de los homenajes musicales más emotivos del año y expresaron su deseo de que la canción llegue pronto a las plataformas de streaming.

Foto: Instagram olivertree

La amistad entre T-Pain y Oliver Tree

La relación entre ambos artistas se fortaleció durante los últimos años gracias a distintas colaboraciones y encuentros públicos. Tras conocerse la muerte de Oliver Tree, T-Pain compartió mensajes de despedida en redes sociales y recordó la participación del músico en su podcast.

El productor publicó videos de ambos trabajando juntos en el estudio y agradeció al cantante por su creatividad, autenticidad y contribución a la música contemporánea.

"Jamás olvidaré esta lección de Oliver ni el tiempo que pasamos en el podcast Nappy Boy Radio. Gracias por compartir tu arte y por ser siempre diferente, en el mejor sentido posible. Nos vemos en el futuro", escribió.

La muerte de Oliver Tree generó una ola de reacciones en la industria musical. Diversos artistas, incluidos amigos cercanos y antiguos colaboradores, destacaron su originalidad y el impacto que tuvo dentro de la escena alternativa internacional.

El legado de Oliver Tree continúa

Tras el fallecimiento del cantante, su equipo puso en marcha la fundación "Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses", una iniciativa destinada a apoyar proyectos artísticos relacionados con la música, el cine y otras expresiones creativas.

La organización busca dar continuidad a una de las causas que más impulsó el artista durante su vida: apoyar a nuevos talentos y fomentar la creación artística independiente.

Mientras tanto, los seguidores de Oliver Tree esperan que la colaboración presentada por T-Pain reciba un lanzamiento oficial. Por ahora, el tema permanece como una de las sorpresas más emotivas que ha dejado el festival Electric Forest 2026.

Más allá de la expectativa por un posible estreno comercial, la presentación dejó claro el impacto que Oliver Tree tuvo en la industria musical y en quienes compartieron escenario con él.

Para muchos asistentes, el homenaje de T-Pain no solo representó el debut de una canción inédita, sino también una forma de mantener viva la memoria de un artista que siempre apostó por la originalidad y la creatividad.