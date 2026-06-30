¿Por qué Fernando Eimbcke filmó 'Moscas' en blanco y negro? El director reveló su secreto

Después de haber vivido durante varios años en Alemania, Fernando Eimbcke retomó su carrera cinematográfica de este lado del mundo y, tras Olmo, que fue un proyecto para A24, regresa con Moscas, cinta que se presentó en la pasada edición de la Berlinale y que llega mañana a las salas de nuestro país como un gran acto de rebeldía ante un contexto social regido por el aislamiento, el individualismo y el miedo a conectar emocionalmente con el otro.

“Me fascina ver una película rebelde. De verdad, esta es una película se rebela ante eso, ante esta tendencia, ante estas construcciones que están viendo ahora, donde ponemos siempre esta seguridad, donde la gente no puede entrar. Estas barreras no son nada más por la cuestión de las pantallas, creo que hay todo un movimiento mundial de tratar de aislarnos cada vez más, o sea, de separarnos más porque así somos mucho más fáciles de ser controlados.

“Ya me fui muy lejos, pero ¿se acuerdan ustedes cómo era filmar en CUPA? (Centro Urbano Presidente Miguel Alemán); o sea, realmente ahí hay comunidad y son de esos lugares, como estos pocos espacios que quedan, en donde aún hay comunidad y esta película habla de eso”, contó en entrevista con Excélsior Fernando Eimbcke.

Ante tal situación de desconexión emocional, Eimbcke y su colega y amiga Vanesa Garnica escribieron el guion de Moscas, mismo que refuerza esa idea de que a veces, en momentos difíciles, llega alguien de la nada que te acompaña y te ayuda a hacer el momento más llevadero.

“Sí, quizá esas conexiones no van a ser de toda la vida, pero si hay una pequeña chispa en unos minutos, en un instante que hacen una diferencia”, apuntó Eimbcke, ganador el Premio del Jurado Ecuménico en la edición 76 de la Berlinale.

Moscas, película que pasará a la historia por ser la primera producción mexicana que distribuirá la plataforma Mubi en cines, hace coincidir en el mismo espacio-tiempo a tres personajes: Olga (Teresita Sánchez), una mujer solitaria que ve su estructura tambalear cuando, por necesidad, le renta un cuarto de su departamento a Tulio (Hugo Ramírez), un hombre que tiene a su esposa internada en el Hospital 20 de Noviembre y que mete a escondidas al departamento a su pequeño llamado Cristian (Bastián Escobar).

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Cuando Olga se da cuenta de que hay un niño en su departamento, algo pasa en su interior que genera una relación bastante peculiar con ese pequeño que tiene a su madre internada justo frente al departamento en donde vive Olga.

“Este tipo de películas, este tipo de guiones te hacen voltear hacia ti, hacia dentro, a hacer la introspección que tanto se necesita hoy para generar empatía, que es algo que se está requiriendo a gritos en este momento. Recuerdo que cuando leí el guion sentí mucha emoción. Casi siempre cuando me acerco a un guion es como desde el alma, como que no quiero pensarlo, quiero sentirlo y con Moscas sentí mucha emoción de poder interpretar un personaje que tenía tantas capas”, contó Teresita Sánchez, nominada en dos ocasiones al Ariel por Tótem y La camarista, de Lila Avilés.

"Trabajar con niños es una master class"

Para el personaje del niño, Eimbcke y su equipo hicieron una gran búsqueda hasta que dieron con Bastián Escobar, hoy de nueve años, quien debuta en el mundo del cine con Moscas, misma que también es producida por Eréndira Núñez y Michel Franco.

“Yo me sentí muy feliz al poder interpretar a un niño llamado Cristian y fue una maravilla para mí hacer esta película”, compartió a este diario el niño protagonista de este filme y quien denota un halo de mucha ternura.

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Acostumbrado a filmar con adolescentes, esta es la primera vez que Eimbcke, también director de Temporada de patos y Club Sándwich, trabaja con un niño, lo cual lo llevó a otro nivel profesional.

“Trabajar con pequeños, lo platicaba con Teresita, es una gran masterclass. Yo creo que como actores, como director, como fotógrafo, como sonidista o como lo que seas, es todo un reto. Para el sonidista Anuar (Yahya) fue todo un reto, pues el niño se está moviendo todo el tiempo. Yo creo que todos nos fuimos adaptando y fue un regalo de verdad tener a Bastián en ese set. Estamos muy agradecidos y también creo que retó mucho a los actores”, compartió el realizador de 56 años.

Aunque para Bastián hubo momentos muy lúdicos durante el rodaje que se llevó a cabo entre marzo y abril de 2025 en el Centro Urbano Presidente Alemán, también hubo momentos que lo fastidiaron.

“A veces me cansaba mucho porque ¡cómo repetíamos y repetíamos las tomas!”, contó con una gran sonrisa Bastián Escobar.

"El blanco y negro capta las formas"

Así como lo hizo en Temporada de patos, Eimbcke regresó al uso del blanco y negro para rodar Moscas, cinta que tras su estreno comercial estará disponible en Mubi.

“Un motivo para usarlo es que el blanco y negro sí capta algo muy importante en la infancia, que es la inocencia. Siempre le pido a la gente: ‘Toma una foto de tu hijo, de tu sobrino, de un amiguito, tómala en color y después pasa la misma foto a blanco y negro. El blanco y negro capta las formas, volúmenes, entonces ahí están los ojos, ahí está la sonrisa’. Entonces, por un lado eso era importante para tomar esa decisión y por otro lado el personaje de Olga. Ya desde Temporada de patos se habla de estos espacios que también son estas líneas, son muchos departamentos que también son espacios donde te puedes aislar muy fácilmente, puedes apostar o irte hacia el anonimato, quedarte ahí, cerrar tus ventanas… Entonces hacía mucho sentido para el personaje de Olga y esos dos personajes fueron los que motivaron esa decisión”, explicó el director del video Siento que…, de Jumbo.

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El músico Camilo Lara fue el encargado de hacer la banda sonora de Moscas y gran parte de su trabajo se apreciará en la música que sale de una maquinita, creada por Alfredo Wigueras, a la cual el pequeño Cristian va a jugar.

“Yo pensaba que no existían porque esas maquinitas estaban en los años 1900. Y yo pensaba que ya no servía la maquinita que estaba ahí, pero cuando la prendieron quedé impresionado porque la maquinita sí seguía sirviendo y pues esa maquinita me gustó mucho y empecé a jugarla todos los días. Mi dedito terminó todo cansado”, apuntó Bastián Escobar.

Respecto a poder estrenar Moscas en la pantalla grande, Fernando Eimbcke comentó que ese es también otro gran acto de rebeldía.

Fernando Aceves

“Es una película que se hizo en equipo, son procesos muy largos y muy complicados, pero si hubiera faltado una persona de todas los que van a ver en los créditos esta película no sería igual. Y nos sentimos muy honrados, pues poder presentar una película en una sala cinematográfica en estas épocas yo creo que es un milagro”, remató.

Moscas, cuyo título hace alusión a esa molestia que provocan los insectos cuando están cerca de uno, cuenta con la participación especial de Enrique Arreola.