Bob Odenkirk revive a Saul Goodman, ¿qué mensaje dio a los estadounidenses?

El actor Bob Odenkirk revivió a su icónico personaje de Saul Goodman, el abogado de las series ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’, para protagonizar un anuncio para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos.

El video se difundió a través de una cuenta de YouTube y posteriormente también lo compartió Peter Gould, cocreador de ‘Better Call Saul’.

¿Qué mensaje dio Bob Odenkirk como Saul Goodman?

Bob Odenkirk revivió a su icónico personaje de Saul Goodman. Especial

Característico de su personaje, Saul Goodman inició el mensaje recordando a los estadounidenses que tienen derechos fundamentales protegidos por la Constitución de los Estados Unidos.

El abogado mencionó libertades como la expresión, reunión y prensa, así como las garantías contra registros e incautaciones irrazonables.

Además, Goodman invitó a los ciudadanos a conocer y defender esos derechos, destacando la importancia de preservarlos a lo largo del tiempo.

En el video también sale Jonathan Banks, quien retomó brevemente su papel de Mike Ehrmantraut para cerrar el mensaje con una aparición especial.

Por su puesto, la reunión de ambos personajes en el video sorprendió a los seguidores de ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’.

Un ícono en ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’

Bob Odenkirk revivió a su icónico personaje de Saul Goodman. Especial

Saul Goodman salió en las cinco temporadas de “Breaking Bad” y posteriormente protagonizó las seis temporadas de “Better Call Saul”, serie que concluyó hace cuatro años.

De acuerdo con Bob Odenkirk, es poco probable que el personaje aparezca de nuevo en una producción televisiva, pues cualquier continuación debería respetar el desenlace de la historia ya trazada.

Sobre este personaje, en recientes entrevistas Odenkirk explicó que Saul era un tipo muy sincero, con una habilidad para convencer y manipular, pero lo triste es que no sabe encontrar un mejor uso para ese talento, salvo hacerse estafador, porque un resentimiento lo impulsa a usar sus dones de manera destructiva.

Sobre esta línea, el actor reconoció que esa identificación con el resentimiento forma parte de su propio carácter.

En 2021, Odenkirk sufrió un ataque al corazón durante el rodaje de ‘Better Call Saul’ y explicó que decidió seguir adelante y trabajar pero no al mismo ritmo laboral intenso que mantenía.

El infarto me hizo pensar en lo frágil que es la vida y lo difícil que resulta apreciarla cuando tienes demasiadas responsabilidades. Cuando hay tanto por hacer, no puedes disfrutar cada cosa. Solo pasas al siguiente compromiso”, declaró a Teh Guardian.

¿Qué ha pasado con Odenkirk?

Posterior a Better Call Saul, la línea de tiempo de Odenkirk ha estado marcada así:

2023: protagoniza Lucky Hank, alejándose de la acción para volver a la comedia dramática.

2023: aparece en The Bear como Lee, en un papel invitado.

2023: participa en The Holdovers .

2024-2025: trabaja en Normal y continúa expandiendo su faceta como actor de acción.

2025: regresa como Hutch Mansell en Nobody 2 .

Normal es una pieza clave porque confirma una transformación curiosa en su carrera: pasó de ser conocido principalmente como un actor cómico y de personajes secundarios a convertirse, después de los 50 años, en un inesperado protagonista de películas de acción.