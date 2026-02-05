Stray Kids The dominATE Experience: el K-pop 'ruidoso' llega a la pantalla grande

Stray Kids sin duda es uno de los grupos de K-pop que ha conquistado con su música, estilo y performance a lo largo de los años, pero su legado apenas comienza y podemos ser testigo de él gracias a la proyección en cines de Stray Kids: The DominATE Experience.

Hace apenas unas semanas atrás se anunció que se proyectaría en cines el concierto y documental que Stray Kids grabó durante sus presentaciones del DominATE Tour en el Sofi Stadium de Los Ángeles, siendo uno de los shows más grandes que han dado en su carrera.

¿Qué veremos en la proyección de Stray Kids: The DominATE Experience en cines?

En Stray Kids: The DominATE Experience veremos dos horas y media del contenido que el grupo de K-pop grabó en los conciertos que dieron el año pasado en Los Ángeles.

Sin duda algo que disfrutarán mucho los STAYS es que podrán ver a Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N interpretar sus grandes éxitos como “Thunderous”, “Distric 9”, “Venom” o “God’s Menu”, entre otras, en la pantalla grande y sentir como si estuvieran en el show.

Además, también podremos disfrutar de los duetos que hicieron los chicos en esta parte del The DominATE World Tour como la energética presentación de “Burnin’ Tires” o la sensualidad de “Escape” y no podemos dejar atrás el momento emotivo cuando Lee Know y Seungmin interpretan “CINEMA”.

Stray Kids también hablan de su amor por STAY

Algo que también podremos ver en Stray Kids: The DominATE Experience es que cada uno de los integrantes del grupo hablan a la cámara durante unos minutos para dar a conocer cómo se sienten durante la gira o revelar algunas de sus inseguridades que tratan de disimular en el escenario.

Y un momento que no puede faltar es el agradecimiento hacia STAY y el amor que cada uno de los chicos de Stray Kids siente a sus fans, que a pesar de que pueden hablar diferentes idiomas, siempre cantan con ellos en cada presentación y les demuestran el cariño que les tienen.

¿Cuándo se estrena en cines Stray Kids: The DominATE Experience?

Si eres STAY y no quieres perderte de ver a Stray Kids en la pantalla grande, te contamos que su documental llegará a los cines este 5 de febrero.

El estreno de Stray Kids: The DominATE Experience será mundial y México no podía faltar. A partir de este fin de semana podremos ver el concierto en Cinépolis en salas tradicionales, así como en formatos IMAX y 4DX.

Toma en cuenta que si tienes una entrada para una función tradicional se te obsequiará un boleto coleccionable. Y si irás a ver Stray Kids: The DominATE Experience en formato IMAX te darán una photocard coleccionable.

