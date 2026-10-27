Conductor Ernesto Chavana patea dron en vivo y lesiona a modelo en la cara | VIDEO

El conductor Ernesto Chavana pateó un dron durante su programa en vivo y, el aparato, terminó impactado contra la cara de una modelo que se encontraba en el foro.

Fue en una transmisión del programa “En Show”, del Canal 6 de Multimedios, donde se registró el accidente que está causando controversia en internet, tanto así que el nombre del presentador se volvió tendencia en Google.

En redes sociales, usuarios han compartido el video que muestra el fragmento exacto de lo que hizo el conductor captado por las cámaras de televisión, mismo que ya es viral.

Ernesto Chavana patea dron y lesiona a modelo en la cara

Conductor Ernesto Chavana patea dron en vivo y lesiona a modelo. @ernestochavanaoficial

En el clip, ampliamente difundido, se observa cómo el conductor, visiblemente molesto, reacciona de forma intempestiva pateando un dron que utilizaba el equipo de producción.

Tras el impacto, el dron salió proyectado sin control y golpeó a una modelo que participaba en el programa.

La afectada de inmediato se llevó las manos hacia su rostro con una expresión de dolor, por lo que de inmediato salió del set mientras sus compañeros intentaban tener control ante lo sucedido.

Tras lo ocurrido, el presentador únicamente se quedó viendo a la mujer que fue golpeada, pero en las imágenes que circulan nunca se observa que se acerque a ella para apoyarla.

La mujer salió del foro con apoyo de otras personas mientras que el presentador se quedó en vivo.

Conductor se disculpa y dice que se hará responsable de los daños

Luego de que el video comenzó a difundirse masivamente en redes sociales, especialmente en X, antes Twitter, usuarios comenzaron a cuestionar sobre el estado de la modelo que había sido golpeada.

Tras el clip viral, la producción informó que Chavana se hará responsable de los daños ocasionados a la joven.

En tanto, se difundió otro video en donde se observa cómo la mujer que fue golpeada con el dron regresa al foro después de haber sido atendida por lesiones en el rostro y los labios.

Al regresar, el conductor le ofreció una disculpa pública, aunque esto no fue bien recibido por los usuarios, quienes cuestionaron la actitud del presentador.

Lamento mucho, me hago responsable de lo que acaba de pasar, yo me siento muy apenado y muy avergonzado por lo que acabo de hacer”, dijo Ernesto Chavana.

Tras ello, espectadores comenzaron a cuestionar si se trataba de algo real o había sido una situación dramatizada, pues ese tipo de escenas son habituales en el programa de Chavana. El formato de “Es Show”, suele incluir enfrentamientos y momentos de tensión entre sus integrantes, por lo que surgió la duda.

Pese a dichas especulaciones, el accidente en vivo llevó a retomar el debate sobre los límites del entretenimiento.

¿Quién es Ernesto Chavana?

Conductor Ernesto Chavana patea dron en vivo y lesiona a modelo. @ernestochavanaoficial

Ernesto Chavana es un conductor de televisión, periodista deportivo y cantante mexicano originario de Monterrey, Nuevo León. Es conocido principalmente por su participación en programas de Multimedios Televisión, especialmente “Es Show”, donde se ha destacado por su carisma, sentido del humor y estilo único de conducir.

Comenzó su trayectoria en Multimedios en 1988, trabajando inicialmente en la radio deportiva. Con el paso de los años, fue ganando reconocimiento gracias a su trabajo en el periodismo deportivo y en programas de entretenimiento, como “Las Noches del Fútbol”. Además, ha participado en coberturas de importantes eventos deportivos, incluidos los mundiales de fútbol de Francia 1998 y Alemania 2006.

Con el tiempo, Ernesto Chavana se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión regiomontana. En “Es Show”, ha destacado por su manera espontánea de entretener al público, así como por las entrevistas, la música, el humor y las dinámicas que forman parte del programa. También ha incursionado en la música como cantante.