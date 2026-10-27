Angie Vázquez, vocalista de Vázquez Sounds, se casa y sorprende a fans; "¿qué no tiene 12 años?"

Angie Vázquez se convirtió en una de las voces más reconocidas de internet cuando apenas era una niña. Muchos todavía la recuerdan cantando junto a sus hermanos en Vázquez Sounds, el grupo mexicano que alcanzó la fama gracias a sus videos en YouTube. Sin embargo, el tiempo ha pasado y ahora la cantante está por comenzar una nueva etapa en su vida.

A casi 15 años de que se diera a conocer con su interpretación de “Rolling in the Deep”, de Adele, la joven volvió a llamar la atención en redes sociales, pero esta vez por una noticia que nada tiene que ver con su carrera musical.

Captura de pantalla

Aunque actualmente tiene 25 años, para muchos de sus seguidores sigue siendo aquella pequeña que sorprendió con su voz en 2011. Por eso, cuando compartió una noticia relacionada con su vida sentimental, las reacciones no tardaron en aparecer.

Angie Vázquez, de Vázquez Sounds, anuncia que se casa

Fue este lunes 26 de octubre cuando la exintegrante de Vázquez Sounds dio a conocer que está comprometida. La noticia llegó a través de sus cuentas de TikTok e Instagram, donde compartió algunos detalles de este momento especial.

En TikTok publicó un breve video que despertó la curiosidad de sus fans, pues dejó ver una joya que confirmó que pronto llegará al altar.

Captura de pantalla

La grabación muestra a Angie Vázquez mientras viaja en avión. En un momento, la cantante levanta su mano izquierda para presumir el anillo de compromiso que recibió de su pareja.

Sin dar demasiadas explicaciones sobre cómo ocurrió la propuesta, la joven escribió: “Se viene storytime”.

¿Quién es el prometido de Angie Vázquez y cómo le pidió matrimonio?

Detrás de esta noticia se encuentra Diego Talamas, novio de la cantante, quien se dedica al sector financiero y decidió sorprenderla con una propuesta de matrimonio en un lugar rodeado de naturaleza.

A diferencia del breve video que compartió en TikTok, Angie Vázquez mostró más detalles de su compromiso en Instagram, donde cuenta con poco más de medio millón de seguidores.

Mediante una galería de fotografías, la artista dejó ver que su pareja eligió la cima de una montaña para hacerle la importante pregunta.

Para acompañar las fotografías, Angie Vázquez escribió un mensaje dedicado a esta nueva etapa que vivirá junto a Diego Talamas:

“¡Toda la vida juntos”.

Fans de Angie Vázquez no pueden creer que la niña de Vázquez Sounds se case

Más allá de la sorpresa por el compromiso, algo que llamó la atención fueron los comentarios de quienes todavía recuerdan a Angie Vázquez como la pequeña que cantaba junto a sus hermanos.

Para muchos, parece que fue ayer cuando la escucharon interpretar canciones famosas en YouTube, por lo que verla con un anillo de compromiso les hizo recordar cuánto tiempo ha pasado desde entonces.

Entre las reacciones que aparecieron en redes sociales se encuentran:

“¿Qué no tiene 12 años?”.

“Qué locura ver cómo creció si fue ayer que te vimos en los Vázquez Sounds”.

“Que la lleve a la luna por mí”.

“Que le den anillo a la niña de ‘Rolling in the Deep’ sí me hace sentir muy veterana”.

¿Cómo se hizo famosa Angie Vázquez con Vázquez Sounds?

Angie Vázquez, cuyo nombre completo es Ángela Vázquez Espinoza, ya era conocida por millones de personas gracias al proyecto musical que formó con sus hermanos Gustavo y Abelardo Vázquez.

La historia de Vázquez Sounds comenzó a ganar popularidad en noviembre de 2011, cuando Abelardo publicó en YouTube un video en el que los tres interpretaban “Rolling in the Deep”, éxito de la cantante británica Adele.

La voz de Angie, quien entonces era una niña, llamó la atención de los usuarios de internet y ayudó a que el grupo mexicano se diera a conocer.

Con el paso de los años, los hermanos Vázquez, también conocidos como V-Sounds, se convirtieron en uno de los proyectos musicales mexicanos que lograron alcanzar popularidad a través de las redes sociales.