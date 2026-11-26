Los responsables de una de las producciones de ciencia ficción más reconocidas de Netflix están de regreso con una historia que promete mantener al público en suspenso. Jantje Friese y Baran bo Odar, la dupla detrás de DARK, preparan el lanzamiento de "Sonnental", una nueva serie de misterio y crimen que llegará a HBO Max.

La plataforma presentó el primer tráiler de esta producción, que apuesta por una atmósfera inquietante, secretos del pasado y una investigación criminal que podría convertirse en una pesadilla. Además, contará con la participación de Lisa Vicari, actriz que conquistó a los seguidores de DARK con su interpretación de Martha Nielsen.

Lisa Vicari protagoniza ‘Sonnental’, la nueva serie de misterio y crimen de los creadores de ‘DARK’. Foto: Instagram Lisa Vicari

La combinación de estos nombres y el tono sombrío que anticipa el avance ha despertado el interés de quienes disfrutan de historias como "True Detective" y los relatos de suspenso que mantienen al espectador intentando descifrar cada detalle.

¿De qué trata ‘Sonnental’, la nueva serie de HBO Max?

La historia tiene como protagonista a una detective especializada en perfiles criminales, interpretada por Lisa Vicari, quien recibe una misión que la obliga a regresar al lugar donde creció.

Su objetivo es esclarecer un asesinato particularmente violento ocurrido en esta localidad. Sin embargo, lo que parece una investigación policial pronto adquiere dimensiones más perturbadoras, especialmente por los elementos que rodean los crímenes.

Aunque todavía no se han revelado demasiados detalles sobre el argumento, el primer adelanto permite anticipar una trama cargada de tensión, violencia y misterios relacionados con el pasado.

La nueva ficción de Jantje Friese y Baran bo Odar está inspirada en ‘Struwwelpeter’, un libro alemán de cuentos publicado en 1845.

¿Qué relación tiene la serie con un famoso libro infantil alemán?

Uno de los aspectos más llamativos de Sonnental es su inspiración literaria. La producción retoma elementos de Struwwelpeter, una obra publicada en 1845 por el psiquiatra alemán Heinrich Hoffmann.

El libro reúne 10 relatos protagonizados por niños que, después de desobedecer ciertas reglas o comportarse de manera inapropiada, enfrentan castigos exageradamente crueles. Sus historias, lejos de tener el tono amable de los cuentos infantiles tradicionales, presentan situaciones oscuras y consecuencias extremas.

El libro Pedro Melenas (Struwwelpeter), reúne diversas historias protagonizadas por niños que enfrentan consecuencias extremas por sus comportamientos. Entre ellas destaca la de un pequeño que descuida su higiene y apariencia al negarse a cortarse las uñas y peinarse; la de Paulina, quien pierde la vida después de jugar con cerillos a pesar de las advertencias; y la de un niño que no deja de chuparse el dedo hasta que un sastre le corta ambos pulgares con unas enormes tijeras.

También aparece Gaspar, quien rechaza constantemente la sopa y termina muriendo por no alimentarse, así como Federico, un menor que disfruta lastimar a animales y personas, hasta que recibe una mordida de un perro al que había maltratado.

¿Cuándo se estrena ‘Sonnental’ en HBO Max?

Los seguidores de Jantje Friese y Baran bo Odar tendrán que esperar algunos meses para conocer esta nueva historia. Sonnental tiene previsto su estreno en HBO Max en marzo de 2027.

Serie Dark. Foto: Europa press

Mientras llega la fecha, quienes quieran reencontrarse con el trabajo de sus creadores pueden ver DARK en Netflix. La producción alemana cuenta con tres temporadas y se convirtió en una de las ficciones más reconocidas de la plataforma gracias a su compleja historia sobre viajes en el tiempo, secretos familiares y misterios que conectan distintas generaciones.