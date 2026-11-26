Después de varios meses de incertidumbre sobre su continuidad en la serie "Tierra de mafiosos", Tom Hardy fue visto nuevamente en el set de grabación de la producción de Paramount+, con lo que parece quedar atrás la polémica que puso en duda su participación en la historia criminal.

De acuerdo con TMZ, el actor británico, conocido por sus trabajos en "Venom" y otras producciones de Hollywood, fue fotografiado el martes en Londres mientras participaba en las grabaciones de la tercera temporada. En las imágenes se le observa sonriente, conversando y bromeando con algunos integrantes del equipo.

Su regreso frente a las cámaras llama la atención debido a las versiones que circularon meses atrás sobre supuestos desacuerdos detrás de escena, los cuales habrían puesto en riesgo su permanencia en el proyecto.

Tom Hardy protagoniza Mobland o Tierra de Mafiosos Paramount

¿Por qué se especuló que Tom Hardy dejaría "MobLand"?

La continuidad de Hardy en la serie generó dudas luego de que trascendieran reportes sobre presuntas diferencias entre el protagonista y los responsables de la producción.

Entre las versiones difundidas se encontraba una acusación relacionada con sus jornadas de trabajo. Según esos señalamientos, el actor habría permanecido durante varias horas dentro de su camerino, lo que provocaba retrasos y hacía esperar a sus compañeros de reparto, entre ellos Helen Mirren y Pierce Brosnan.

También se habló de supuestos desacuerdos con los productores respecto a los guiones y algunos diálogos de la historia. Incluso, a principios de año surgieron versiones que apuntaban a que Hardy habría sido despedido de la producción.

Sin embargo, estas versiones no impidieron que las negociaciones continuaran para definir su futuro dentro de la serie.

Tom Hardy Back Filming 'MobLand' Season 3 After Rumors He Was Fired https://t.co/02G1jVEmIW — TMZ (@TMZ) November 26, 2026

¿Cómo se confirmó su regreso a la tercera temporada?

En junio pasado trascendió que Tom Hardy continuaría en Tierra de mafiosos después de sostener una reunión en Londres con los productores Jez Butterworth y David Glasser.

El encuentro habría permitido acercar posturas y resolver algunas de las diferencias que existían entre ambas partes, por lo que finalmente se contempló su participación en los nuevos episodios.

Otra de las figuras que se pronunció en medio de la controversia fue Helen Mirren, quien expresó públicamente su disposición para volver a trabajar con el actor. La actriz incluso aseguró que lo haría "en un abrir y cerrar de ojos".

Tom Hardy en MobLand. Foto: Paramount

¿Qué personaje interpreta Tom Hardy en 'Tierra de mafiosos'?

En la producción de Paramount+, Hardy da vida a Harry Da Souza, un hombre de confianza que trabaja para una de las familias criminales más poderosas de Londres.

La participación de Tom Hardy en la tercera temporada quedó confirmada tras los rumores de supuestos conflictos con los productores de la serie. Foto: Paramount

La serie desarrolla una historia centrada en el mundo del crimen organizado, las disputas entre grupos mafiosos y las relaciones de poder que se construyen alrededor de estas organizaciones.

Con su reciente aparición en el set, el actor confirma su participación en las grabaciones de la tercera temporada, luego de que su futuro en la ficción se mantuviera en medio de especulaciones durante varios meses.