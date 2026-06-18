‘Solo Las Más 2’: Cuándo, dónde ver y quiénes son las participantes

Te contamos todo sobre Solo Las Más 2, desde su estreno, dónde verla y quiénes son las participantes del reality show en YouTube dedicado al mundo drag.

El arte del transformismo y las industrias del entretenimiento digital en América Latina se encuentran en su punto más álgido, y el reality show que ha revolucionado la cultura pop mexicana está de regreso para reclamar su trono.

Tras meses de intensas especulaciones, la segunda temporada de Solo Las Más es una realidad inminente. El formato "All Stars" que reúne a las competidoras más sobresalientes, queridas y polémicas de las ediciones pasadas promete elevar los estándares de la televisión por internet a niveles nunca antes vistos en la región.

El entusiasmo de los fanáticos de la franquicia de "La Más Draga" no es para menos, pues este proyecto no solo representa una oportunidad de redención para aquellas artistas que se quedaron a un paso de coronarse, sino que introduce cambios estructurales drásticos que han sacudido las portadas de espectáculos.

En un mercado cada vez más competido por franquicias globales, la producción mexicana demuestra que tiene la fórmula perfecta para mantener al público al filo del asiento.

Solo Las Más temporada 2 Solo Las Más

¿Cuándo y a qué hora se estrena Solo Las Más 2?

El gran estreno de la segunda temporada de Solo Las Más 2 se llevó a cabo el 16 de junio de 2026. Fiel a la tradición que ha construido la franquicia a lo largo de sus exitosos ciclos, el programa adoptará un formato de emisión semanal, permitiendo que la expectativa y el debate en redes sociales crezcan capítulo tras capítulo.

Las transmisiones en vivo comienzan en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México). La temporada completa estará conformada por un total de 10 episodios, extendiéndose a lo largo de aproximadamente ocho semanas de intensos retos, pasarelas temáticas y salas de deliberación que prometen desatar el drama tanto dentro como fuera de los vestidores.

La conducción de Solo Las Más 2 corre a cargo de Galilea Montijo; mientras que el panel de jueces está conformado por Lola Cortés, Alfonso Waithsman, Aldo Rendón y Rebel Mörk (en su papel de coach de la temporada).

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¿Dónde ver Solo Las Más 2?

El centro operativo y de difusión de Solo Las Más 2 se mantendrá en el entorno digital abierto que vio nacer la marca: el canal oficial de YouTube de La Más Draga.

Cualquier persona con acceso a internet podrá sintonizar la transmisión de manera gratuita el día y la hora señalados.

Sin embargo, para aquellos fanáticos que deseen vivir la experiencia al máximo y acceder a beneficios adicionales, la producción mantiene activas las opciones de suscripción de pago o membresías digitales dentro del propio canal de YouTube.

Estas opciones otorgan ventajas como acceso anticipado a material detrás de cámaras, chats interactivos exclusivos durante la emisión en vivo y contenido adicional sobre el proceso de preparación de las artistas.

¿Quiénes son las dragas participantes de Solo Las Más 2?

Peke Balderas

Regina Bronx

Raga Diamante

Hidden Mistake

La Kyliezz

Deseos Fab

Juana Guadalupe

Lupita Kush

Mista Boo

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¿Cuándo será la gran final de Solo Las Más 2?

El cierre de la temporada dos de Solo Las Más será el 15 de agosto de 2026. La transmisión especial en vivo será a través del canal de YouTube, exclusivamente para miembros. Y si quieres asistir de forma física, la preventa para la compra de boletos está destinada a quienes hayan comprado la mebresía.

Sin embargo, por primera vez, la final de Solo Las Más se proyectará también en cines, específicamente en Cinépolis.

A través de funciones especiales en complejos seleccionados de la CDMX y otras urbes importantes del país, los espectadores podrán vivir el desenlace del show con la calidad de audio e imagen de una sala de cine tradicional.