Daniel Radcliffe defiende a nuevos protagonistas de Harry Potter

La presentación oficial del elenco infantil que protagonizará la nueva serie de Harry Potter, prevista para estrenarse en 2027 y producida por HBO, marcó el inicio de una etapa distinta para la franquicia.

El anuncio, difundido en medios internacionales y plataformas digitales, provocó reacciones inmediatas tanto entre seguidores como en el reparto original. Daniel Radcliffe, quien encabezó la saga cinematográfica durante una década, intervino públicamente para pedir que se respete el proceso de los nuevos actores y que se eviten comparaciones constantes con las películas estrenadas entre 2001 y 2011.

El actor británico sostuvo que el proyecto representa “algo nuevo y diferente” y que la mejor forma de respaldar a los jóvenes es permitirles desarrollar su experiencia sin la presión del pasado.

Radcliffe afirmó que la cobertura mediática puede influir en el entorno de los nuevos protagonistas. En declaraciones al portal especializado ScreenRant, solicitó que no se centre la conversación en el elenco original cada vez que se aborde la serie.

“Si todos de verdad quieren cuidar de estos chicos... una de las cosas que pueden hacer por mí es no preguntar sobre nosotros —sobre mí, Emma, Rupert— todo el tiempo”, expresó el actor al referirse a las entrevistas recientes.

Para Radcliffe, la protección pasa por evitar comparaciones directas. Señaló que el proyecto televisivo tendrá identidad propia y que los nuevos intérpretes no deben cargar con expectativas construidas hace más de dos décadas.

Radcliffe envió una carta personal al nuevo intérprete de Harry. IG: danielradcliffeofficially

“Va a ser algo nuevo y diferente”: el mensaje del actor

El intérprete subrayó que no desea convertirse en una presencia constante en la narrativa pública que rodea al nuevo reparto. Considera que la distancia puede contribuir a que los actores desarrollen su trabajo con mayor libertad.

“Me gustaría no ser un espectro raro en las vidas de estos niños y simplemente dejar que sigan adelante... porque va a ser algo nuevo y diferente”, dijo.

En esa línea, reiteró que la serie representa una etapa distinta dentro del universo creado por J.K. Rowling y que el público debe asumirla como una reinterpretación, no como una continuación directa de las películas.

El nuevo reparto infantil encabezará la serie prevista para 2027. IG: official_dominicmclaughlin

Dominic McLaughlin y el recambio generacional

La producción contará con Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton como Hermione y Alastair Stour en el papel de Ron. El anuncio confirmó el relevo generacional para personajes asociados durante años a Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

Radcliffe se mostró empático ante el reto que enfrentan los jóvenes actores. “Estoy seguro de que Dominic va a ser mejor que yo y mejor de lo que fui yo”, afirmó al hablar sobre el nuevo protagonista.

Tras conocerse el elenco, el actor reveló que envió una carta personal a McLaughlin.

“Espero que tengas el mejor tiempo, y un tiempo incluso mejor que el que yo tuve —yo la pasé muy bien, pero espero que tú la pases aún mejor”, escribió .

Dominic McLaughlin es el actor infantil seleccionado para interpretar a Harry Potter

Reacciones del elenco original y perspectiva personal

En entrevista con Good Morning America, Radcliffe explicó que al ver imágenes del nuevo reparto en el set experimenta una reacción protectora. Reconoció que ahora dimensiona la responsabilidad que asumió cuando tenía 11 años.

“Solo veo esas fotos de él y de los otros chicos y quiero abrazarlos. Se ven tan jóvenes. Me miro a mí mismo y pienso: ‘Es una locura que yo estuviera haciendo eso a esa edad’”, comentó en el programa.

Según relató a la revista People, Emma Watson y Rupert Grint comparten la sensación de estar presenciando un proceso similar al que vivieron.

“Creo que todos sabemos cómo se sienten los otros, porque estamos sintiéndolo también”, señaló .

Arabella Stanton, Dominic McLaughlin y Alastair Stout como el nuevo elenco de la serie de Harry Potter en HBO interpretando a Hermione Granger, Harry Potter y Ron Weasley

Estreno previsto y nueva etapa televisiva

La serie, producida por HBO, tiene previsto su estreno en 2027. El proyecto buscará adaptar los libros en formato episódico, con un enfoque distinto al de las películas que consolidaron la franquicia en la primera década del siglo XXI.

Radcliffe insistió en que la mejor manera de acompañar el proceso es permitir que los nuevos protagonistas construyan su propio camino. “Dejen que ellos vivan su propio proceso”, pidió al referirse a la cobertura futura.

El actor reiteró que la historia iniciará una fase inédita dentro del universo mágico y que el público debe entender que “va a ser algo nuevo”, sin referencias constantes al elenco anterior.