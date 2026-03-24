El show de Rocío Dúrcal que debes ver en Cinépolis si tanto te duele La gata bajo la lluvia 

El tiempo parece detenerse cuando escuchamos alguna canción de Rocío Dúrcal. Y es que, para quienes la conocieron y crecieron con ella, recordar su voz y su trayectoria llena de magia es inevitable. Sin embargo, para las nuevas generaciones, la oportunidad de verla en su máximo esplendor visual y sonoro era un sueño lejano. Hasta hoy.

Con motivo de su 20 aniversario luctuoso, su familia, en alianza con Sony Music y Cinépolis +Qué Cine, presentan la remasterización del histórico concierto de 1991, la primera presentación que la artista española tuvo en el Auditorio Nacional. En entrevista con Excélsior, sus hijas Shaila Dúrcal y Carmen Morales expresaron su emoción de compartir el material mejorado en 4K y con sonido 5.1 de una noche mágica grabada para la posteridad.

Yo creo que es algo muy bonito poder compartirlo con las nuevas generaciones. Son 20 años, es muy triste para nosotras, pero a la vez nos da mucho gusto que la gente pueda volver a conectarse con ella y para revivir y disfrutar ese momento”, comentó Shaila.

“Es un momento muy especial para nosotras, porque hay gente mayor que sí ha vivido a Rocío Dúrcal en un concierto o en la tele, pero también hay mucha gente joven que no ha tenido esa oportunidad, que es seguidora y que ama a mamá”, agregó Carmen.

La colaboración entre la familia y los equipos técnicos buscó asegurar que el resultado final fuera fiel a la esencia de Rocío. No se trata sólo de mejorar la imagen, sino de preservar la intención artística de un show que consolidó éxitos de la mano de Juan Gabriel y Enrique Guzmán, que hoy, gracias a la tecnología, asegura que su legado siga vibrando con la misma fuerza que hace tres décadas.

“Sony Music es, de toda la vida, la casa discográfica de mi madre y es algo muy bonito poder juntarnos con ellos y decidir hacer cosas para recordarla. Es una súper idea que han tenido ellos”, indicó Shaila.

Cabe destacar que, gracias a Cinépolis, la película del concierto estará en más de 200 salas de cine tanto en México como en Latinoamérica y España, permitiendo que el legado de Rocío llegue a una audiencia masiva en la pantalla grande.

“Nos da mucho gusto poder celebrar esto con todo su público y con todos los que se añadan para poder disfrutarla en la pantalla grande”, expresó Shaila.

La oportunidad de ver el concierto en Cinépolis sólo será el 25 de marzo en salas VIP. Sony Music México

Rocío Dúrcal no es sólo nostalgia para quienes crecieron escuchando Amor eterno y otros éxitos en la radio; es un fenómeno vivo que suma casi 10 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales. Para los jóvenes que han descubierto La gata bajo la lluvia a través de redes sociales o por los cóvers de otros artistas, esta proyección es la oportunidad de ver por qué se le llamó “La española más mexicana”.

Para mamá fue muy importante este concierto, porque fue la primera vez que pisaba el Auditorio Nacional; recuerdo la emoción y los nervios que sentía de poder pisar ese escenario y dedicar a su público sus canciones”, refirió Carmen.

Para el público mexicano, el mensaje de Shaila y Carmen es claro: este es un espacio para el “reencuentro”. Es la invitación para que aquellos que estuvieron en el coloso de Reforma en 1991 puedan revivir la emoción, y para que los nuevos fans entiendan la magnitud de una mujer que unió a dos naciones a través del mariachi y la balada.

“Van a poder ver un concierto entero de la artista de la que tal vez su madre o su abuelita les han hablado. Verlo de principio a fin, con un audio maravilloso y en pantalla grande, creo que será lo más cercano a volver a estar en esas butacas”, señaló Shaila.

La oportunidad para ver Rocío Dúrcal: 20 años sin ti en salas de cine será únicamente el próximo 25 de marzo en 26 complejos de Cinépolis VIP a nivel nacional. Una cita obligada para mantener vivo un legado musical que ha unido a varias generaciones.