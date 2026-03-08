Rocío Dúrcal vuelve al cine: preventa, precio de boletos y menú temático para el homenaje

¡Seré la gata bajo la lluviaaaa! ¿Listo para cantar a todo pulmón en la sala de cine las canciones de la española más mexicana? A dos décadas de su muerte, la voz de Rocío Dúrcal volverá a escucharse en pantalla grande.

El concierto Rocío Dúrcal: 20 años sin ti llegará a las salas de Cinépolis con una versión restaurada del espectáculo que la cantante ofreció en el Auditorio Nacional en 1991, uno de los momentos más recordados de su carrera.

La proyección forma parte de un homenaje que permitirá a los fans revivir algunos de los temas más populares de la artista conocida como La española más mexicana, desde La gata bajo la lluvia hasta Amor eterno.

La función especial se llevará a cabo el 25 de marzo, en el marco del vigésimo aniversario luctuoso de la cantante, y contará con funciones tradicionales y una experiencia temática en salas VIP.

Rocío Dúrcal en concierto Especial

Un concierto histórico restaurado para el cine

El material que llegará a las salas corresponde al espectáculo El Concierto… En Vivo, grabado el 22 de noviembre de 1991 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, uno de los recintos más emblemáticos del país.

La proyección fue remasterizada en formato 4K con sonido 5.1, lo que permitirá ver y escuchar el show con mayor calidad que en su versión original.

El repertorio incluye algunos de los mayores éxitos de la cantante, entre ellos:

La gata bajo la lluvia

Amor eterno

Como tu mujer

Además, el concierto cuenta con participaciones especiales de figuras clave de la música mexicana como Juan Gabriel y Enrique Guzmán.

Rocío Dúrcal en concierto en cines seleccionados Especial

¿Cuándo inicia la preventa?

Los boletos para las funciones están disponibles del 6 de marzo.

El evento llegará a las salas a través de la cadena Cinépolis, que lo presentará dentro de su programación especial dedicada a contenidos musicales y culturales, mejor conocida como +QUECINE.

¿Cuánto cuesta la experiencia VIP con menú temático?

Además de las funciones tradicionales, algunas salas VIP ofrecerán una experiencia temática diseñada para acompañar la proyección del concierto.

El paquete tiene un costo de 599 pesos e incluye:

Boleto para la función

Bebidas temáticas con alcohol

Snacks especiales

El menú fue creado como un guiño a la trayectoria de la cantante y cada bebida lleva el nombre de alguno de sus apodos o características artísticas.

Entre las opciones se encuentran:

“La Española más Mexicana”

Bebida con tequila blanco y notas frutales.

“La Diva de Divas”

Mojito con manzana verde y hierbabuena.

“La Reina de las Rancheras”

Margarita de fresa con tequila.

En el apartado de botanas, el paquete incluye “Las penas con pan”, un mix de tequesitos, jalapeño pops y papas twister.

Debido a que se trata de un menú previamente diseñado, no será posible realizar cambios en bebidas o alimentos. Además, las bebidas incluyen alcohol, por lo que los asistentes podrían tener que presentar identificación oficial.

Rocío Dúrcal. (IMDB)

¿En qué cines se podrá ver el concierto de Rocío Dúrcal?

La experiencia VIP estará disponible solo el 25 de marzo en complejos seleccionados de distintas ciudades del país.

Entre ellos se encuentran salas en Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla, Mérida, Veracruz, Morelia, Pachuca, León, Saltillo, Torreón y Cancún.

En la capital destacan complejos como:

Cinépolis VIP Mítikah

Cinépolis VIP Universidad

Cinépolis VIP Miyana

Con esta proyección especial, el público tendrá la oportunidad de volver a ver en pantalla grande uno de los conciertos más emblemáticos de la cantante y revivir la interpretación de canciones que se convirtieron en clásicos de la música en español.