Julio César Herrera, Freddy de Betty la fea, revela que sufrió abuso sexual

Julio César Herrera, actor de Betty la fea, conmovió al público al compartir una experiencia que marcó su vida. El artista colombiano, reconocido por interpretar a Freddy Stewart Contreras en la exitosa telenovela, habló sobre el abuso sexual que sufrió cuando era menor de edad, un tema que decidió visibilizar para contribuir a la protección de la infancia.

La declaración se produjo durante una actividad impulsada por la Fundación Lucerito y Cifras, organización que busca sensibilizar a la sociedad sobre la violencia que enfrentan miles de niños, niñas y adolescentes.

Julio César Herrera revela sufrió abuso sexual

Frente a varios asistentes, el actor utilizó su historia para reforzar el llamado a no permanecer indiferentes ante una problemática que continúa presente en Colombia.

En medio de un discurso cargado de emoción, el intérprete sorprendió al revelar públicamente que también fue víctima de abuso sexual durante sus primeros años de vida. Su testimonio se convirtió en uno de los momentos más impactantes del evento debido a la sinceridad con la que abordó el tema.

"Yo me llamo Julio César Herrera, claramente también fui abusado de mi niñez, mi adolescencia".

Aunque el actor no profundizó en los hechos que vivió, sí dejó claro que decidió compartir su experiencia para sumarse a las acciones de concientización y para respaldar a quienes han atravesado situaciones similares.

A medida que avanzaba su intervención, Herrera insistió en la importancia de reconocer la gravedad de las cifras relacionadas con la violencia contra menores. Con evidente sensibilidad por el tema, invitó a los asistentes a manifestar su rechazo frente a esta realidad.

"Si esto es un grito anual, pues quiero que griten conmigo, porque creo que muchos estamos sintiendo ahí en las mesas, en nuestros corazones, cada una de las palabras que dijo César (uno de los ponentes del evento), cada una de estas cifras".

Posteriormente, el actor pronunció un mensaje contundente relacionado con los datos expuestos durante la jornada:

"Son más de 55 mil casos de violencia en niños, niñas y adolescentes. ¡No! Son más de 302 mil casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. ¡No! Y solamente se han ejecutado 74 casos. ¡No!".

Mensajes de apoyo de sus compañeros de Betty, la fea

Luego de que se conocieran sus declaraciones, varios colegas que compartieron pantalla con él en Yo soy Betty, la fea reaccionaron en redes sociales para expresarle su respaldo.

Instagram

Entre ellos estuvo Lorna Cepeda, recordada por interpretar a Patricia Fernández, quien escribió:

"Te adoro amore".

Asimismo, Jorge Enrique Abello, conocido por dar vida a don Armando, también manifestó su apoyo con el mensaje:

"Julito te quiero mucho".

¿Quién es Julio César Herrera?

Con una trayectoria consolidada en la televisión, el cine y el teatro, Julio César Herrera se ha convertido en uno de los actores más reconocidos de Colombia. Nació el 11 de julio de 1969 y alcanzó gran popularidad gracias a su interpretación de Freddy Stewart Contreras, uno de los personajes más queridos de Yo soy Betty, la fea.

A lo largo de los años también ha participado en producciones como Ecomoda, Doña Bárbara, La hipocondríaca, Sin senos sí hay paraíso y la serie de Netflix Chichipatos. Además, ha desarrollado proyectos como presentador de televisión y participante en diferentes formatos de entretenimiento.