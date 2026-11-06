"No es una sugerencia": Sasha Sokol anuncia severas acciones legales contra Luis de Llano

La batalla legal entre Sasha Sokol y Luis de Llano está lejos de terminar. Luego de que el productor difundiera un video en el que ofreció una disculpa pública a la cantante, como parte de la sentencia dictada en su contra por daño moral, la intérprete anunció que su equipo jurídico promoverá nuevas acciones legales para exigir que se cumpla íntegramente la resolución judicial.

¿Por qué Sasha Sokol emprenderá nuevas acciones legales contra Luis de Llano?

A través de un comunicado publicado este viernes 6 de noviembre, la representación legal de Sasha cuestionó tanto el contenido del mensaje como la manera en que fue difundido. De acuerdo con sus abogados, el productor no respetó el texto aprobado por el juzgado ni el procedimiento establecido para evitar que la cantante fuera revictimizada.

“Una sentencia es una orden judicial, no una sugerencia”, advirtió el equipo jurídico de Sasha Sokol tras rechazar el video de disculpa difundido por el productor. Mezcalent

La postura de la defensa fue contundente: la disculpa pública no es una concesión del productor, sino un derecho de Sasha que debe cumplirse en los términos ordenados por las autoridades.

Una sentencia es una orden judicial, no una sugerencia”, enfatizaron al anunciar que llevarán el caso hasta que se acate la resolución.

¿Por qué Sasha Sokol rechazó el video de disculpa de Luis de Llano?

En el documento, los representantes de la cantante explicaron que la responsabilidad civil de Luis de Llano fue confirmada por la justicia mexicana, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Como parte de las obligaciones establecidas, el productor debía ofrecer una disculpa pública cuyo contenido fue revisado y aprobado previamente por el juzgado.

Los abogados de Sasha Sokol señalaron que Luis de Llano modificó el sentido de la disculpa aprobada por el juzgado al omitir el reconocimiento de su posición de poder. IG

Sin embargo, según la defensa, el video que publicó el pasado 2 de noviembre contiene un mensaje sustancialmente distinto al que debía presentar. Los abogados consideran que, aunque el productor empleó términos jurídicos, modificó el sentido de la disculpa al evitar reconocer expresamente la posición de poder que tenía frente a Sasha cuando ella era menor de edad.

En lugar de asumir esa responsabilidad, señalaron, el discurso utiliza expresiones que podrían interpretarse como si los hechos hubieran ocurrido entre dos personas en condiciones de igualdad.

Luis de Llano no solo está retrasando el cumplimiento de una obligación judicial, sino pretendiendo sustituir el texto aprobado por el Juzgado”, puntualizaron.

¿Qué incumplió Luis de Llano en su disculpa pública a Sasha Sokol?

Otro de los motivos por los que la cantante rechazó el video tiene que ver con el procedimiento que debía seguirse antes de su publicación.

Entre los puntos que debía incluir la disculpa estaba el reconocimiento de que Sasha tenía 14 años y no podía consentir una relación con un hombre de 39. mezcalent

De acuerdo con lo establecido por la jueza, el productor tenía que entregar primero la grabación al juzgado. Posteriormente, Sasha tendría la oportunidad de revisarla y, únicamente después de esa evaluación, la autoridad judicial podría autorizar su difusión.

El objetivo de este mecanismo era evitar que la intérprete enfrentara una nueva situación de revictimización. No obstante, según sus abogados, el productor decidió publicar el material sin completar los pasos establecidos.

Para la representación legal, esta decisión constituye un nuevo desacato a las disposiciones judiciales y demuestra que el cumplimiento de la sentencia continúa pendiente.

¿Qué decía la disculpa de Luis de Llano?

El pasado 2 de noviembre, Luis de Llano difundió un video titulado Tercer Resolutivo perdón público, en el que reconoció su responsabilidad civil por daño moral y ofreció disculpas a la cantante.

El video de disculpa que Luis de Llano publicó el 2 de noviembre provocó una nueva reacción de Sasha Sokol, quien considera que el mensaje no corresponde a lo ordenado por el tribunal. IG

Durante la grabación, también admitió que algunas declaraciones realizadas en una entrevista con Yordi Rosado, en marzo de 2022, así como un comunicado posterior, fueron “desafortunadas e inexactas” y minimizaron el impacto de lo ocurrido en la vida de Sasha.

Sin embargo, la intérprete cuestionó que el productor utilizara expresiones como “asimetría temporal” para referirse a los hechos. En redes sociales, reaccionó con ironía ante esa formulación y posteriormente explicó que el mensaje no correspondía a lo que el tribunal había ordenado.

Entre los aspectos que debían reconocerse expresamente estaba que ella tenía 14 años y no se encontraba en condiciones de consentir una relación con un hombre de 39. También debía reconocerse la posición de poder del productor y aclararse que los padres de la cantante no fueron cómplices de lo sucedido.

¿Cuándo comenzó el caso de Sasha Sokol contra Luis de Llano?

El conflicto comenzó en 2022, después de que Luis de Llano hablara públicamente sobre la relación que sostuvo con Sasha durante la década de los ochenta. La cantante rechazó sus declaraciones y emprendió una demanda civil por daño moral, particularmente por la manera en que el productor presentó aquella historia e involucró a sus padres.

La disputa legal entre Sasha Sokol y Luis de Llano continúa después de que la cantante anunciara que reforzará su estrategia jurídica para exigir el cumplimiento de la sentencia. Instagram

Desde entonces, el proceso ha derivado en distintas resoluciones y medidas para exigir el cumplimiento de las obligaciones impuestas. La defensa recordó que el productor ha recibido multas y que incluso se le aplicó un arresto el 2 de septiembre de 2026 por desacatar órdenes judiciales.

Ahora, Sasha Sokol reforzará su estrategia jurídica y buscará que se apliquen las medidas correspondientes para que la disculpa se realice conforme a lo establecido por el juzgado. Su representación también adelantó que promoverá las acciones legales necesarias en las vías que correspondan.