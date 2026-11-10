Ennio Morricone: el músico que hizo inolvidables las grandes películas del cine

Ennio Morricone (1928-2020) convirtió la música cinematográfica en una forma de memoria colectiva. Sus composiciones acompañaron duelos, persecuciones, historias de amor y escenas que trascendieron la pantalla. Su colaboración con Sergio Leone transformó el western, mientras que su trayectoria terminó por conquistar a Hollywood, que reconoció tardíamente a uno de los compositores más influyentes de la historia del cine.

Ennio Morricone habría cumplido 98 años este 10 de noviembre. Aunque murió el 6 de julio de 2020, su música continúa formando parte de la cultura popular. Hay melodías que el público identifica desde sus primeras notas, incluso cuando desconoce el nombre de quien las compuso o la película de la que proceden.

Su legado tiene una característica poco común: muchas de sus composiciones consiguieron una vida propia, independiente de las películas para las que fueron creadas. Se escuchan en conciertos, homenajes, espectáculos y acontecimientos culturales. Algunas incluso han encontrado nuevas generaciones de oyentes a través de videos y plataformas digitales.

Para comprender esa permanencia hay que mirar más allá de sus premios. Morricone no fue solamente un compositor de bandas sonoras: fue un músico de formación clásica que incorporó recursos experimentales, instrumentos poco habituales y sonidos cotidianos para construir una identidad musical reconocible.

De la formación clásica a la experimentación sonora

Morricone nació en Roma el 10 de noviembre de 1928. Su acercamiento a la música comenzó con la trompeta, instrumento que estudió en el Conservatorio de Santa Cecilia, donde obtuvo su diploma en 1946. Posteriormente se especializó en composición bajo la orientación de Goffredo Petrassi, uno de los referentes de la música italiana del siglo XX. En 1954 completó sus estudios de composición.

Antes de convertirse en una figura internacional del cine, trabajó como arreglista para la radio italiana y la industria discográfica. También participó en la creación y adaptación de canciones populares. Esta experiencia le permitió desarrollar una sensibilidad particular para combinar melodías accesibles con estructuras musicales complejas. Su formación no se limitaba a la tradición clásica: también exploró la música contemporánea y la improvisación experimental.

En 1961 comenzó oficialmente su trayectoria como compositor cinematográfico con Il Federale, película dirigida por Luciano Salce. A partir de entonces construyó una carrera extraordinariamente extensa. La Fundación Ennio Morricone contabiliza música para más de 450 películas, mientras que otras instituciones, como el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), han destacado que también compuso para televisión. Las cifras varían según se incluyan trabajos cinematográficos, televisivos, arreglos y otras colaboraciones musicales.

Una de las características más importantes de su lenguaje musical fue la capacidad de transformar sonidos aparentemente ajenos a una orquesta tradicional en elementos expresivos. Silbidos, campanas, guitarras eléctricas, voces humanas, percusiones poco convencionales y sonidos de origen cotidiano podían convivir con arreglos de cuerdas y coros. No utilizaba estos recursos como simples adornos: los convertía en componentes de la identidad dramática de cada película.

El resultado fue una música que no siempre buscaba acompañar discretamente las imágenes. En muchas ocasiones, la composición se convertía en protagonista, anticipaba acontecimientos, describía personajes y establecía tensiones narrativas. El British Film Institute (BFI), al revisar diez de sus partituras más representativas, subrayó precisamente la combinación de recursos clásicos, vanguardistas, efectos sonoros y silencios que caracterizó su trabajo.

Sergio Leone: una colaboración que cambió el western

La asociación artística entre Morricone y el director Sergio Leone constituye uno de los capítulos fundamentales de la historia de la música cinematográfica. Ambos habían coincidido brevemente durante la infancia, cuando asistieron a la misma escuela primaria, pero su verdadera relación profesional comenzó con Por un puñado de dólares (1964), protagonizada por Clint Eastwood.

La colaboración se prolongó en títulos fundamentales del llamado spaghetti western: La muerte tenía un precio (1965), El bueno, el malo y el feo (1966), Hasta que llegó su hora (1968) y ¡Agáchate, maldito! (1971). Posteriormente volvieron a trabajar juntos en Érase una vez en América (1984), una película que abandonaba el western para explorar la memoria, la amistad, la violencia y el paso del tiempo.

La importancia de aquella asociación no radicó únicamente en la calidad de las composiciones. Leone y Morricone desarrollaron una forma de colaboración en la que la música podía participar directamente en la construcción de las escenas. En lugar de limitarse a musicalizar imágenes terminadas, el director utilizaba las composiciones como parte de la planificación narrativa y visual.

Un ejemplo especialmente revelador fue Hasta que llegó su hora. En una entrevista concedida a la revista cinematográfica Sight and Sound del BFI en 2006, Morricone explicó que Leone le pidió preparar y grabar la música antes del rodaje. Posteriormente descubrió que el director reproducía aquellas grabaciones durante las filmaciones. De esa manera, los actores podían interpretar sus escenas teniendo presente el ritmo y la atmósfera musical que acompañarían la película.

Esta relación permitió que algunas escenas adquirieran una dimensión casi operística. La música no aparecía simplemente después de una acción para intensificar su efecto: podía determinar su duración, su ritmo y su progresión emocional. El resultado fue una interacción particularmente estrecha entre imagen, sonido y actuación.

Entre las composiciones más reconocidas de esa etapa se encuentra The Ecstasy of Gold, perteneciente a El bueno, el malo y el feo. Su progresión orquestal, el tratamiento vocal y la intensidad creciente de la interpretación la convirtieron en una pieza capaz de trascender su contexto cinematográfico. Su utilización como música de entrada en conciertos de Metallica contribuyó a introducirla ante públicos que no necesariamente habían visto la película. La International Film Music Critics Association ha documentado esta particular circulación cultural de la obra.

La relación con Leone también produjo uno de los temas más reconocibles de su repertorio: el asociado a Hasta que llegó su hora. Su combinación de melodía, guitarra y voz creó una atmósfera que ayudó a definir el carácter de la película. En ese trabajo, como en otros de su colaboración, Morricone consiguió que la música funcionara como una extensión de los personajes y del paisaje.

Una obra que superó los límites del western

Reducir a Morricone a sus composiciones para Sergio Leone sería dejar fuera una parte considerable de su importancia. Su trayectoria incluyó películas de distintos géneros y colaboraciones con directores como Gillo Pontecorvo, Bernardo Bertolucci, Terrence Malick, Brian De Palma, Giuseppe Tornatore y Roland Joffé.

En La batalla de Argel (1966), dirigida por Pontecorvo, desarrolló una composición vinculada a la tensión política y social de la historia. En Días del cielo (1978), de Terrence Malick, participó en la construcción de una atmósfera contemplativa. Para La misión (1986), de Roland Joffé, creó una de sus partituras más célebres, en la que combinó elementos orquestales y corales con influencias musicales asociadas al contexto histórico y cultural de la película.

También dejó una huella importante en Los intocables (1987), de Brian De Palma, y Cinema Paradiso (1988), de Giuseppe Tornatore. En esta última, la música contribuyó a construir una narración sobre la infancia, la memoria y el vínculo emocional con el cine. Estas obras muestran que su talento no dependía de un género particular: podía adaptarse a historias intimistas, dramas históricos, thrillers y relatos épicos.

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone es uno de los principales centros europeos dedicados a la música y a las artes escénicas. Virginia Bautista

Su capacidad para trabajar en registros tan diferentes también estuvo relacionada con su actividad fuera del cine. Morricone nunca abandonó por completo la composición de música de concierto. Participó en el colectivo experimental Nuova Consonanza, dedicado a la improvisación y la exploración de nuevos lenguajes musicales. Esta faceta ayuda a comprender por qué sus bandas sonoras podían combinar estructuras tradicionales con procedimientos sonoros poco convencionales.

Hollywood reconoció una trayectoria excepcional

El reconocimiento internacional de Morricone fue amplio, pero su relación con los premios de la Academia de Hollywood tuvo una particularidad: durante décadas fue reconocido por su trabajo sin conseguir un Oscar competitivo.

En 2007 recibió un Oscar honorífico por sus contribuciones al arte de la música cinematográfica. Hasta entonces había acumulado cinco nominaciones a la estatuilla por Días del cielo, La misión, Los intocables, Bugsy y Malèna. La decisión de la Academia representó un reconocimiento a una trayectoria que había transformado la relación entre música e imagen en numerosas producciones.

Su segundo Oscar llegó en 2016, cuando obtuvo el premio a mejor banda sonora original por Los ocho más odiados (The Hateful Eight), de Quentin Tarantino. Tenía 87 años cuando recibió el galardón. La composición, construida alrededor de una atmósfera de tensión y misterio, confirmó que seguía activo y dispuesto a explorar nuevos territorios musicales incluso después de décadas de carrera.

Además de los dos Oscar, acumuló cinco premios BAFTA, tres Globos de Oro, un Grammy y numerosos reconocimientos europeos e italianos, de acuerdo con la documentación biográfica del IRCAM, institución francesa dedicada a la investigación y creación musical. Su trayectoria también fue distinguida con el Premio Polar de Música, uno de los reconocimientos internacionales más importantes en este ámbito.

Una música que continúa encontrando nuevos públicos

La permanencia de Morricone no depende exclusivamente de la nostalgia por el cine del siglo XX. Sus composiciones siguen circulando fuera de las películas, en conciertos sinfónicos, homenajes y espectáculos musicales. La utilización de The Ecstasy of Gold por Metallica constituye un ejemplo particularmente ilustrativo: una pieza concebida para una película del oeste italiano terminó incorporándose al imaginario de una banda de metal y de sus seguidores.

También existe una dimensión generacional en su obra. Personas que nunca han visto El bueno, el malo y el feo pueden reconocer su música por referencias culturales, fragmentos audiovisuales o interpretaciones posteriores. Algo similar ocurre con los temas de Cinema Paradiso y La misión, cuyas melodías han adquirido una identidad propia.

Esta circulación explica, en parte, por qué su nombre puede resultar menos familiar que sus composiciones. La música cinematográfica tiene la capacidad de permanecer asociada a una emoción o una imagen incluso cuando el público olvida quién la creó. Morricone llevó esa característica a una escala excepcional.

El compositor murió en Roma el 6 de julio de 2020, a los 91 años, después de sufrir complicaciones derivadas de una caída que le había provocado una fractura de fémur. Su fallecimiento motivó homenajes de instituciones culturales, músicos, cineastas y personalidades del mundo cinematográfico. La ciudad donde nació y desarrolló buena parte de su carrera fue también el lugar donde terminó su vida.

El legado de un compositor irrepetible

Ennio Morricone no necesitó aparecer frente a las cámaras para convertirse en una figura reconocible de la historia del cine. Su trabajo demostró que una banda sonora puede tener tanta fuerza narrativa como un personaje, un diálogo o una imagen. Sus composiciones no solamente acompañaron historias: contribuyeron a definir cómo serían recordadas.

En este 10 de noviembre, cuando se cumplen 98 años de su nacimiento, su legado permite recordar una dimensión fundamental del lenguaje cinematográfico: aquello que el espectador escucha puede permanecer en su memoria tanto tiempo como aquello que observa. Morricone convirtió esa posibilidad en una de las expresiones musicales más reconocibles del séptimo arte.

Su nombre quedó asociado a Sergio Leone, a los grandes westerns italianos y al reconocimiento de Hollywood, pero su verdadera dimensión está en una obra que nunca se limitó a una época, una industria o un género. Muchas personas quizá no sepan identificar al compositor detrás de una melodía; sin embargo, basta con escuchar sus primeras notas para reconocer que están frente a la música de Ennio Morricone.