Sasha Sokol reaparece en F1 con su novio: ¿quién es el empresario Alejandro Soberón?

Alejandro Soberón y Sasha Sokol forman una de las parejas más discretas del mundo del espectáculo en México. Aunque llevan varios años juntos, son pocas las ocasiones en las que aparecen públicamente, ya que ambos han preferido mantener los detalles de su relación lejos de las cámaras.

Sin embargo, recientemente la pareja fue vista en un importante evento deportivo en la Ciudad de México, donde llamó la atención su presencia, especialmente porque la cantante había permanecido alejada de los reflectores en medio de la controversia relacionada con la serie de Timbiriche.

sasha sokol

Sasha Sokol reaparece con Alejandro Soberón tras polémica por serie de Timbiriche

Después de varias semanas en las que Timbiriche volvió a ser tema de conversación, Sasha Sokol apareció en público acompañada de su pareja durante el Gran Premio de México 2026.

La cantante acudió el 1 de noviembre al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde fue captada caminando junto al empresario por las instalaciones del Paddock Club, una de las zonas exclusivas del evento.

Durante su visita, Sasha Sokol lució un traje color marfil y lentes oscuros. Esta aparición ocurrió después de que seis integrantes de Timbiriche marcaran distancia de la serie de ficción que ViX publicó sobre la historia de la agrupación.

La producción ha generado comentarios y críticas por la manera en la que se han abordado algunas vivencias de los integrantes, especialmente las relacionadas con Sasha Sokol y Thalía.

¿Cuántos años llevan juntos Sasha Sokol y Alejandro Soberón?

Aunque ambos han preferido mantener su romance en privado, se sabe que Sasha Sokol y Alejandro Soberón mantienen una relación sentimental desde hace más de una década.

La pareja no suele compartir demasiados detalles de su vida, pero en algunas ocasiones ha asistido junta a eventos públicos, como el Gran Premio de México.

En cuanto a sus edades, el empresario nació el 31 de mayo de 1960, mientras que la cantante llegó al mundo el 17 de junio de 1970. Esto significa que Alejandro Soberón tiene 66 años y Sasha Sokol 56, por lo que existe una diferencia de 10 años entre ambos.

¿Quién es Alejandro Soberón, el novio de Sasha Sokol?

Detrás de algunos de los eventos musicales y deportivos más importantes de México se encuentra Alejandro Soberón Kuri, un empresario que ha dedicado gran parte de su vida a la organización de espectáculos.

Nacido el 31 de mayo de 1960 en la Ciudad de México, estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana.

Su interés por los negocios comenzó desde muy joven. A los 17 años ya organizaba fiestas, graduaciones y reuniones escolares, actividades que le permitieron conocer poco a poco el mundo de los eventos.

Para cubrir sus gastos universitarios comenzó a vender casas de interés social en Tulpetlac, Estado de México. Con lo que ganó durante seis fines de semana logró reunir el dinero necesario para pagar los primeros tres años de su carrera.

¿Qué empresas tiene Alejandro Soberón?

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria ocurrió en 1990, cuando fundó OCESA, empresa dedicada a organizar conciertos y espectáculos.

Posteriormente desarrolló Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), compañía de la que es presidente del consejo de administración y que ha tenido una importante participación en la industria del entretenimiento en México.

Por medio de estos negocios, Soberón ha estado relacionado con la organización de conciertos de artistas internacionales, festivales musicales y la operación de distintos recintos.

Entre los proyectos con los que se relaciona su trayectoria destacan Vive Latino, Corona Capital, Ticketmaster México y el antiguo Foro Sol, actualmente conocido como Estadio GNP.

Alejandro Soberón y la historia detrás de la construcción del Foro Sol

Uno de los proyectos que marcaron la carrera del empresario surgió de un problema que parecía difícil de resolver: tenía la oportunidad de presentar a Paul McCartney en México, pero no contaba con un lugar adecuado para realizar el concierto.

En 1993, su empresa buscaba un recinto con capacidad para recibir a decenas de miles de personas. Una de las primeras opciones fue el Estadio Azteca, aunque las negociaciones no tuvieron el resultado esperado.

Estadio GNP Seguros de la CDMX. Foto de IG: Vive Latino

Durante las conversaciones, los responsables del inmueble le comunicaron que no podrían rentarle el estadio.

Ante la falta de un lugar para el espectáculo, Soberón habló con Barry Marshall, representante de Paul McCartney, quien le hizo una propuesta que parecía complicada de realizar en tan poco tiempo: construir un estadio.

La idea terminó convirtiéndose en un proyecto que cambiaría la historia de los conciertos en México. Con apenas cuatro meses para preparar la presentación, el equipo buscó un terreno donde pudiera instalarse un recinto de gran capacidad.

Público en el Estadio GNP Seguros para el Vive Latino. Foto de IG: Vive Latino

Después de recorrer la ciudad en helicóptero, encontraron un espacio dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde había varias canchas de fútbol de tierra.

Al principio, Aljenadro Soberón no tenía contemplado construir realmente un estadio, sino utilizar esa posibilidad como una alternativa durante las negociaciones.

Finalmente, el proyecto se llevó a cabo y las gradas estuvieron listas en cuatro meses. Además de Paul McCartney, Madonna también ofreció conciertos en el nuevo recinto.

El éxito de aquellas presentaciones permitió que el espacio continuara recibiendo espectáculos de gran tamaño. Con el paso de los años, se convirtió en el Foro Sol, escenario de conciertos, festivales y eventos deportivos.

¿Qué tiene que ver Alejandro Soberón con la Fórmula 1 en México?

Otro de los grandes logros profesionales del empresario fue su participación en el regreso de la Fórmula 1 al país.

México había dejado de formar parte del calendario de la competencia después de 1992, por lo que tuvieron que pasar 23 años para que los aficionados volvieran a disfrutar de un Gran Premio en territorio nacional.

Para conseguirlo, fue necesario remodelar el Autódromo Hermanos Rodríguez y adaptar sus instalaciones a las exigencias de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

En este proyecto participaron CIE, OCESA y distintas autoridades gubernamentales, quienes trabajaron para que el circuito pudiera recibir nuevamente una carrera de la máxima categoría del automovilismo.

El Gran Premio de México regresó en 2015 y desde entonces se ha convertido en uno de los eventos deportivos más importantes de la capital.