Luis de Llano se disculpa con Sasha Sokol; cantante asegura que incumplió sentencia

Luis de Llano volvió a dar de qué hablar después de compartir un video en el que ofreció una disculpa pública a Sasha Sokol, con quien mantiene un conflicto legal desde hace varios años. La grabación fue publicada en YouTube y rápidamente llamó la atención, por las declaraciones del productor sobre lo ocurrido con la exintegrante de Timbiriche.

La historia entre ambos ha sido motivo de polémica desde 2022, cuando el productor habló sobre la relación que mantuvo con la cantante durante la década de los ochenta. Sus declaraciones provocaron que Sasha Sokol decidiera emprender acciones legales en su contra.

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Desde entonces, la artista ha buscado que se reconozca el daño que sufrió cuando era menor de edad, pues tenía 14 años cuando comenzó una relación con De Llano, quien en ese momento tenía 39 años.

Con el paso del tiempo, el caso llegó a distintas instancias judiciales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que intervino en el proceso relacionado con la demanda por daño moral presentada por la cantante.

¿Qué dijo Luis de Llano en su disculpa pública a Sasha Sokol?

A través de un video titulado "Cumplimiento Luis de Llano", el productor se dirigió directamente a Sasha Sokol para ofrecerle una disculpa pública por el daño moral que le causó.

En los primeros segundos de la grabación, De Llano se presentó con su nombre completo y expresó su intención de pedir perdón a la cantante.

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“Soy Luis Miguel de Llano Macedo, aquí y ahora hago pública mi encarecida solicitud de perdón público a usted, Sasha Sokol Cuillery”.

Como parte de su mensaje, el también escritor aceptó la responsabilidad civil que determinó la justicia mexicana por los hechos relacionados con el vínculo que sostuvo con la artista hace varias décadas.

“Reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en mi contra derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas y asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los 80s”.

El productor también mencionó que con la publicación del video buscaba cumplir con la resolución definitiva emitida por el Juzgado Sexagésimo Segundo Civil, la Séptima Sala y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sasha Sokol

Otro de los puntos que abordó el productor durante su disculpa fue la entrevista que concedió a Yordi Rosado en marzo de 2022, en la que habló públicamente sobre la relación que mantuvo con Sasha Sokol.

Aquella conversación fue uno de los motivos por los que la cantante decidió iniciar un proceso legal, pues consideró que las declaraciones afectaron su dignidad y minimizaron lo que vivió cuando era adolescente.

“Reconozco absolutamente que mis declaraciones en la entrevista concedida el 6 marzo de 2022 en el programa ‘La Entrevista de Yordi Rosado’, transmitido por la plataforma YouTube, así como las de mi comunicado del 30 de marzo de 2022 publicado en mis redes sociales, fueron desafortunadas e inexactas y minimizaron el impacto que los hechos juzgados causaron a la esfera personal de usted, Sasha Sokol Cuillery”.

Además de referirse a sus declaraciones anteriores, el productor aseguró que no volverá a hablar públicamente de la cantante ni de asuntos relacionados con su vida personal.

“Me comprometo formalmente a no volver a realizar mención alguna sobre su persona en ningún medio de comunicación o red social y así manifiesto mi voluntad de respeto absoluto a su vida privada, honor, dignidad e integridad”.

Sasha Sokol reacciona a la disculpa de Luis de Llano

Poco después de que se difundiera la grabación, Sasha Sokol utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre las palabras del productor y explicar su postura.

Aunque Luis de Llano presentó el video como parte del cumplimiento de la resolución judicial, la cantante aseguró que el contenido no corresponde a lo que las autoridades le ordenaron publicar.

De acuerdo con la artista, “esa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año”.

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La integrante de Timbiriche explicó que la disculpa debía reconocer de manera clara el abuso que sufrió cuando tenía 14 años, así como la diferencia de edad y de poder que existía entre ambos.

También destacó que el mensaje tenía que dejar claro que sus padres no fueron cómplices de lo ocurrido, un punto que considera importante dentro del caso.

“Reconocer expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el vídeo que publicó”.

La cantante también señaló que la publicación del video podría representar un nuevo incumplimiento de la resolución judicial, debido a que el productor tiene restricciones para volver a hablar públicamente de ella.

Según explicó, Luis de Llano no puede mencionarla en medios de comunicación o redes sociales, excepto cuando lo haga siguiendo exactamente los términos establecidos en la disculpa ordenada por las autoridades.

Por esta razón, Sasha sostuvo que el productor debía respetar el texto aprobado por el tribunal y no presentar una versión diferente.

En su pronunciamiento, recordó que únicamente podía referirse a ella “salvo en los términos exactos de la disculpa ordenada judicialmente”.

Al considerar que el video no respetó esas condiciones, la artista afirmó que De Llano “ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia”.