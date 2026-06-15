Difunden video del choque de helicópteros donde murieron Gaspi y Oliver Tree

Autoridades de Brasil investigan todo sobre el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro que dejó seis muertos, entre ellos, el youtuber argentino Gaspi, el productor audiovisual Lucas Vigniale y el cantante estadounidense Oliver Tree. A la par, se ha difundido un video del momento de la colisión.

El accidente se registró a las 8:59 horas en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, zona oeste de la ciudad carioca, lugar en donde se trasladaron equipos de emergencia y localizaron inicialmente cinco cuerpos calcinados dentro de la primera aeronave. Minutos más tarde, los rescatistas hallaron a la sexta víctima en el segundo helicóptero.

El mundo del entretenimiento se vistió de luto luego de que se dieron a conocer los nombres de las seis víctimas mortales:

Gaspar Prim Díaz, influencer

Lucas Vignale, c ineasta

Oliver Tree, cantante

Alexandre Souza, piloto

Lucas Brito Chaves, productor musical brasileño

Charles Marsillac, piloto

Difunden video del choque de helicópteros donde murió Oliver Tree

Video del choque de helicópteros en Brasil. FABIO TEIXEIRA

El medio Metropoles compartió imágenes que corresponde a una cámara de seguridad que, captó, desde varios kilómetros de distancia, el momento exacto del impacto entre los dos helicópteros en Brasil.

En el video se observa cómo uno de los helicópteros embiste desde atrás al otro y produce la caída inmediata de ambas aeronaves.

El clip refleja la magnitud del accidente y ha generado gran consternación entre fans y usuarios de redes sociales, quienes expresan su tristeza y sorpresa ante la inesperada tragedia.

Línea de investigación en Brasil

Video del choque de helicópteros en Brasil. FABIO TEIXEIRA

Una de las teorías que cobra mayor peso en las primeras horas de investigación, apunta a que al menos una de las aeronaves podría haber estado operando de manera irregular.

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil anunció que investigará si las aeronaves involucradas realizaban transporte ilegal de pasajeros al momento de la colisión.

Tiago Faierstein, director ejecutivo del organismo, precisó que anto los pilotos como las aeronaves se encontraban en condiciones normales antes del accidente.

Los pilotos estaban en regla y tenían bastante experiencia, especialmente para el tipo de aeronave que pilotaban. Y la aeronave también estaba en buen estado”, declaró el funcionario.

Sin embargo, advirtió que el foco de la pesquisa recae sobre la legalidad del servicio que prestaban.

¿Qué hacían los famosos en el helicóptero?

Video del choque de helicópteros en Brasil. Especial

De acuerdo con el productor y DJ estadounidense, Getter, el cantante Oliver Tree estaba grabando una especie de video musical o documental.

Getter compartió en sus historias de Instagram una conversación que tuvo con Oliver Tree una noche antes del accidente.

Oliver Tree le hablaba sobre su gira, su mudanza y algunos proyectos que estaba realizando en Río de Janeiro, Brasil. Además, cobró relevancia una imagen enviada por Oliver, en la que aparece junto a Gaspi durante lo que parecía ser una grabación audiovisual.

En la imagen, ambos aparecen frente a una pantalla o fondo iluminado, mientras detrás de ellos se distingue la silueta del Cristo Redentor, uno de los símbolos más reconocibles de Río de Janeiro.