Sagrado Corazón llega a México tras causar furor en Francia: ¿de qué trata y cuándo se estrena?

La espera está por terminar. Sagrado Corazón: su reino no tendrá fin tendrá su estreno en México el 27 de agosto de 2026, con funciones en salas de Cinépolis.

La cinta llega al país después de llamar la atención en Francia, donde, de acuerdo con información proporcionada por sus promotores, más de medio millón de personas acudieron a verla.

Entre quienes se acercaron a la película hubo espectadores con distintas creencias, incluidos cristianos, judíos, musulmanes y personas ateas. Incluso, algunos regresaron al cine una segunda vez —y otros hasta una tercera— porque encontraron en la historia un mensaje que les hizo sentido de manera personal.

¿De qué trata Sagrado Corazón: su reino no tendrá fin?

La película hace un recorrido de aproximadamente 350 años de historia. Parte de las revelaciones relacionadas con el Sagrado Corazón ocurridas en Francia durante el siglo XVII y las conecta con preocupaciones que siguen presentes en la actualidad.

La soledad, el vacío personal, la incertidumbre y la búsqueda de esperanza forman parte de los temas que plantea la cinta.

Más que contar únicamente un episodio religioso, sus realizadores buscan presentar una reflexión sobre la relación del ser humano con el sufrimiento y la necesidad de encontrar un espacio de paz en momentos complicados.

Película Sagrado Corazón de Jesús Cortesía

De acuerdo con la propuesta de la película, el mensaje gira alrededor del amor, la misericordia y la posibilidad de comenzar de nuevo. La producción plantea que el Corazón de Cristo puede ser entendido como un lugar de consuelo para quienes atraviesan momentos difíciles.

Por eso, los directores la presentan como una película dirigida a todo público y no únicamente a quienes practican una determinada religión.

La película ya generó conversación en otros países

El impacto de Sagrado Corazón no se ha quedado en Francia. La producción también ha pasado por distintos países de América Latina, entre ellos Chile, donde ha encontrado espectadores interesados en el mensaje espiritual que propone.

En México, la llegada de la película también comenzó a hacerse visible antes de su estreno. Alrededor de 250 espectaculares han sido colocados para difundir la imagen del Sagrado Corazón y el mensaje relacionado con la cinta.

Película Sagrado Corazón de Jesús Cortesía

En redes sociales también han aparecido testimonios de jóvenes que aseguran haber encontrado tranquilidad al encontrarse con estos mensajes en medio de un contexto marcado por la violencia y la incertidumbre.

La intención de la campaña, de acuerdo con la productora que llevó la cinta a México, es que cada persona pueda acercarse a la película desde su propia experiencia, independientemente de sus creencias.

Una película que busca hablar de esperanza

Uno de los testimonios que más llamó la atención fue el de una joven de Jalisco que acudió a una premier. Después de ver la cinta, compartió una frase que, según relató la productora, resume el efecto que esperan provocar en la audiencia: "Entendí que Dios me ama".

Para Sabrina y Steven J. Gunnell, ese tipo de reacción forma parte del objetivo de Sagrado Corazón: su reino no tendrá fin; llevar a las salas una historia que pueda provocar una conversación sobre la esperanza, el amor y la posibilidad de encontrar consuelo aun cuando las cosas alrededor no marchen bien.

Película Sagrado Corazón de Jesús Cortesía

Así que quienes tengan curiosidad por conocer la película que ya reunió a más de medio millón de espectadores en Francia podrán hacerlo a partir del 27 de agosto de 2026 en Cinépolis México.