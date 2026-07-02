Disney On Ice: un espectáculo para los más pequeños y para revivir a tu niño interior

Una tarde llena de magia fue lo que se vivió en el primer espectáculo de Disney On Ice: ¡Vive la magia!, a través de los queridos personajes de este mundo, acompañados de música y acrobacias.

Con la aparición, en primer lugar, de los icónicos Pato Donald, Minnie, Goofy y la estrella, Mickey, el aforo del Auditorio Nacional los recibió con gritos de emoción.

Pronto, los personajes llevaron al público a recordar escenas de queridas películas como Frozen, con la narración del carismático y leal Olaf.

A esta magia se unieron también las historias y aventuras de los icónicos amigos de Disney, con las travesuras de Stitch, las intrépidas acciones de justicia de Judy Hopps y Nick Wilde, de Zootopia, y de los juguetes más famosos, con la valentía del vaquero Woody, Jessie y el guardián espacial Buzz Lightyear.

Y más clásicos lograron robarles a los asistentes más pequeños sonrisas y alegría, mientras que los más grandes recordaron su infancia.

Disney On Ice en el Auditorio Nacional: fechas, boletos y qué personajes aparecen Foto: Elizabeth Velázquez

Famosos acuden al evento

A este encuentro asistieron algunas personalidades del mundo artístico e influencers, como Vanessa Andrea Oyarzún, más conocida como Vanessa La Vecina; María Fernanda Quiroz, Ferka, Mariano Razo, Adrián Rubio, Natália Subtil, Florencia de Zaracho, Nico Villagrana, Pedro Prieto, Daniela Alexis, Joanna Vega-Biestro, Luis Fernando Peña, Malillany Marín, Michelle Rodríguez y Emir Pabón.

Todo el público disfrutó de este espectáculo de dos horas, diseñado para adultos y niños, quienes se envolvieron en la mágica atmósfera.

Disney On Ice en el Auditorio Nacional: fechas, boletos y qué personajes aparecen Foto: Elizabeth Velázquez

Disney On Ice en CDMX

Esta edición atrapó a los fans con más de 50 personajes, algunos inéditos, como la presentación de Ansiedad, de Intensamente 2.

Cada show estuvo lleno de aplausos por parte de los asistentes, quienes lograron vivir una de las experiencias al ritmo de Libre Soy, Un mundo ideal y No se habla de Bruno.

Disney On Ice en el Auditorio Nacional: fechas, boletos y qué personajes aparecen Foto: Elizabeth Velázquez

Su paso por el Auditorio Nacional será del 1 al 26 de julio de 2026. Los precios de los boletos van de los 403 pesos a los 3 mil 596 pesos y se pueden adquirir en taquilla y en la página de Ticketmaster.

Un mundo mágico para generaciones

Este espectáculo de Feld Entertainment, que comenzó en 1981, cuenta con un éxito rotundo que lo ha llevado a recorrer 68 países de Europa, Asia, África y América, conquistando a los fans a través de espectáculos adaptados a cada región, conectando con las culturas y convirtiéndose en uno de los símbolos de magia y nostalgia.

México ocupa un lugar importante, ya que el espectáculo se ha presentado en el país por lo menos en 20 ocasiones, con bailarines profesionales de diversas nacionalidades.

Disney On Ice en el Auditorio Nacional: fechas, boletos y qué personajes aparecen Foto: Elizabeth Velázquez

Esto deja un espectáculo para niños y grandes que viven, sienten y disfrutan el mundo de Disney, desde sus entrañables personajes nuevos hasta los recuerdos de los clásicos como Mickey, Donald, Goofy y Minnie, que emocionan a todas las generaciones.