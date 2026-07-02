Eréndira Ibarra de luto: familia de su esposo murió tras los terremotos en Venezuela

Eréndira Ibarra compartió el difícil momento que enfrenta su familia luego de los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio. La actriz contó que varios familiares de su esposo, el actor venezolano Fredd Londoño, perdieron la vida durante la tragedia y aprovechó para hacer un llamado a mantener el apoyo humanitario para las personas afectadas.

Mientras hablaba con medios de comunicación, la actriz explicó que esta situación ha golpeado profundamente a su entorno familiar. También invitó a los mexicanos a seguir sumándose a las campañas de ayuda destinadas a La Guaira y Caracas, dos de las regiones más afectadas por los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5.

Eréndira Ibarra

Eréndira Ibarra confirma la muerte de familiares de su esposo

Durante una entrevista para el programa De Primera Mano, la actriz dio a conocer que su familia atraviesa un proceso de duelo tras la pérdida de seres queridos de su esposo.

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"Falleció el primo de mi esposo con toda su familia. En mi casa hay mucho dolor, quisiera estar con mi familia, la familia está regada por todo el mundo, pero también hay una conciencia clara de que esto fue una tragedia y nadie pudo prevenir esto", dijo la actriz.

A raíz de esta pérdida, Ibarra explicó que le gustaría acompañar a sus familiares en estos momentos; sin embargo, muchos de ellos viven en distintos países, por lo que no ha sido posible reunirse con todos.

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Eréndira Ibarra pide no dejar de apoyar a los afectados

Además de hablar sobre el duelo que vive su familia, la actriz insistió en que la ayuda para Venezuela sigue siendo necesaria. Aseguró que, aunque ya existe apoyo internacional, la recuperación del país será un proceso que tomará varios años.

"Ando con el corazón un poco roto por la situación en Venezuela. Mi familia es venezolana, mi esposo es venezolano, mi corazón de verdad está allá; por eso aprovecho el momento para pedir apoyo. Lo que se viene es largo, van a ser muchos años de recuperación", señaló.

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Desde que ocurrió la tragedia, Eréndira Ibarra y su esposo, el actor venezolano Fredd Londoño, han utilizado sus redes sociales para compartir información verificada sobre la emergencia. También han difundido iniciativas enfocadas en reunir medicamentos, insumos y ayuda humanitaria para las comunidades afectadas.