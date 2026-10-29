Rosalía impone tendencia en Nueva York con un bolso XXL: así es la moda del maximalismo

Rosalía volvió a acaparar la atención tras ser fotografiada por las calles de Nueva York con un estilo que no pasó desapercibido, protagonizado por un bolso XXL de cuero auténtico con acabado vintage y una estética que rompe con las proporciones tradicionales de los accesorios.

Más que un complemento, la pieza se convirtió en el centro de todas las miradas y en una declaración de estilo que conecta con una de las corrientes más llamativas de la moda actual, llamada el maximalismo.

Frente a los bolsos discretos y las siluetas minimalistas, Rosalía dejó claro que, ahora apuesta por un diseño de dimensiones extraordinarias, con personalidad propia y una historia detrás de su creación.

El bolso XXL de Rosalía: cuero, estética vintage y diseño artístico

Rosalía impone tendencia en Nueva York. @danatoder

El accesorio destaca por su tamaño gigantesco, su textura de apariencia vintage y un diseño visual que se aleja de los bolsos convencionales. La pieza fue creada por la diseñadora Dana Toder en colaboración con la cineasta Lili Conzen para el cortometraje Krähe, un proyecto que vincula la moda con el lenguaje cinematográfico.

El bolso combina piel con un acabado desgastado y fotografías impresas, lo cual le aporta una apariencia nostálgica y convierte el accesorio en algo más que un objeto funcional para pasar a ser una pieza con identidad visual y narrativa propia.

Su tamaño, que ronda el metro de largo, según la información pública, es uno de los elementos que más llaman la atención. Las proporciones exageradas alteran la silueta y hacen que el bolso se convierta en el protagonista absoluto del conjunto.

A diferencia de los diseños que buscan destacar mediante logotipos o detalles ornamentales, esta creación apuesta por la textura, las imágenes y el volumen.

El maximalismo a las calles de Nueva York

La cantante combinó el bolso con un vestido negro corto y ajustado, una elección que permitió que el accesorio destacara sin competir con otros elementos. El contraste entre la sencillez de la prenda y las dimensiones del bolso creó un equilibrio visual que reforzó el impacto del conjunto.

En su look, Rosalía también incorporó zapatos de inspiración ballet de la diseñadora Junko Shimada, de su colección primavera-verano 2009. Su diseño poco convencional aportó un toque más y conectó con la estética experimental que caracteriza muchas de las elecciones de moda de Rosalía.

El resultado mezcló referencias clásicas con elementos inesperados por la delicadeza asociada al ballet, la fuerza visual del cuero vintage y las proporciones exageradas de un bolso que parece creado para desafiar las reglas habituales del estilo urbano.

Tendencia maximalista

El maximalismo no consiste simplemente en acumular prendas, colores o accesorios. Se trata de utilizar elementos llamativos para crear una imagen con carácter, jugar con las proporciones y convertir determinadas piezas en el centro de atención.

En el caso de Rosalía, la apuesta resalta porque el resto del conjunto mantiene una estética “simple”, por así decirlo. El vestido negro funciona como una base neutra, mientras que el bolso concentra toda la fuerza visual.

Los bolsos XXL son piezas aclamadas en el maximalismo, pues ofrecen una alternativa a los diseños compactos que han dominado buena parte de las tendencias recientes. Su volumen aporta dramatismo, modifica las proporciones de la silueta y permite construir estilos reconocibles sin necesidad de recurrir a demasiados elementos.

Aunque el diseño de Rosalía es una pieza singular, su propuesta también ofrece inspiración para adaptar la tendencia a los looks cotidianos. La clave está en encontrar un equilibrio entre el volumen del bolso y el resto de las prendas.

Una opción es combinar un bolso grande de cuero marrón con vaqueros rectos, una camisa blanca y zapatos sencillos. Para una propuesta más sofisticada, un vestido negro de líneas limpias permite destacar el accesorio sin sobrecargar el conjunto. También es posible incorporar modelos con efecto envejecido para sumar un aire vintage a estilos contemporáneos.

Cuando el bolso tiene una textura llamativa, un estampado complejo o unas dimensiones extraordinarias, lo ideal es mantener el resto del look relativamente sencillo. Así, el accesorio conserva su protagonismo y la combinación resulta más armónica.

Rosalía confirma que un accesorio puede cambiarlo todo

Rosalía impone tendencia en Nueva York. @rosalia.vt

Con su aparición en Nueva York, Rosalía vuelve a poner sobre la mesa una idea fundamental del estilo contemporáneo sobre que no siempre hace falta un conjunto recargado para crear un impacto visual. A veces, basta con una pieza inesperada que transforme por completo la silueta.

El bolso XXL de cuero auténtico reúne varias de las claves de esta propuesta: maximalismo, estética vintage, diseño artístico y una apuesta decidida por las proporciones exageradas. Su vínculo con el cine añade una dimensión creativa que lo distingue de un accesorio convencional.

Más que seguir una tendencia al pie de la letra, Rosalía la interpreta a su manera. Y ese es precisamente el atractivo de su look, dejando claro que un bolso puede ser mucho más que un complemento cuando se convierte en el elemento que define todo el estilo.