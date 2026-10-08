Robbie Williams invita a Omar Chaparro a cantar con él en su concierto; así fue su dueto

Robbie Williams y Omar Chaparro se conocieron hace más de 20 años y recientemente volvieron a coincidir. Aunque ambos se dedican a diferentes ámbitos del entretenimiento, sus caminos volvieron a cruzarse durante la visita del cantante británico a México, dejando un momento que sorprendió a sus seguidores.

El músico regresó a la Ciudad de México para ofrecer una serie de conciertos como parte de su gira Britpop World Tour, con la que ha llevado sus canciones a diferentes países y se ha reencontrado con el público que lo ha seguido durante años.

El cantante inglés ofreció una noche inolvidable ante 18 mil almas que se reunieron para verlo Cortesía OCESA

Para sus fans mexicanos, esta visita representó una oportunidad de volver a escuchar en vivo algunos de los temas que marcaron su carrera como solista, entre ellos "Angels", "Better Man" y otras canciones que lo han acompañado desde finales de los años noventa.

La primera presentación se realizó el miércoles 7 de octubre en el Palacio de los Deportes, lo que pocos imaginaban era que uno de los momentos más comentados de la noche tendría como protagonista a Omar Chaparro.

Omar Chaparro sube al escenario para cantar con Robbie Williams

Cuando el concierto se acercaba a su final, Robbie Williams hizo una pausa para compartir con el público una anécdota relacionada con una de sus visitas anteriores a nuestro país.

El británico recordó que años atrás había conocido a una persona con la que incluso había tenido la oportunidad de compartir un momento musical. Sin dar demasiadas pistas, comenzó a preparar a los asistentes para recibir a su invitado.

“Damas y caballeros, hace 20 años este hombre tocó la guitarra conmigo. Y esta noche cantará conmigo... es Omar Chaparro”, gritó el cantante británico antes de que el conductor mexicano apareciera entre los aplausos de la audiencia.

Con Omar Chaparro. Cortesía Uriel Cruz

Fue entonces cuando Omar Chaparro apareció en el escenario del Palacio de los Deportes para cantar "Better Man" junto a Robbie Williams, una colaboración que tomó por sorpresa a buena parte del público.

El actor y comediante no pudo ocultar su emoción al encontrarse frente a miles de personas y compartir el micrófono con el intérprete británico. Aunque por momentos parecía nervioso, consiguió interpretar la canción mientras los asistentes celebraban su participación.

Ambos artistas disfrutaron del momento y, una vez que terminaron de cantar, Williams se acercó al mexicano para darle un abrazo frente a todos los presentes.

X: serchms

Además, el músico aprovechó para dedicarle unas palabras que demostraron el cariño que le tiene después de tantos años de haberse conocido.

“Mi hermano mexicano”.

¿Desde cuándo se conocen Omar Chaparro y Robbie Williams?

Para entender por qué Robbie Williams decidió compartir el escenario con Omar Chaparro, hay que regresar a 2005, cuando el cantante visitó nuestro país para promocionar su álbum Intensive Care.

Durante aquella estancia, el británico acudió al programa No Manches, que se transmitía por Telehit y en el que Chaparro trabajaba como conductor.

La entrevista estuvo llena de bromas y momentos divertidos, pues Williams se tomó con humor la conversación e incluso hizo comentarios sobre el corte de cabello del mexicano.

En otra parte de la emisión, el cantante fingió conocer la trayectoria de Omar Chaparro y comenzó a entrevistarlo con sarcasmo. Pero aquella visita no solamente estuvo marcada por las bromas. Los dos también compartieron un momento musical en el que Chaparro tocó la guitarra junto al exintegrante de Take That.

X: LaloGonzalezM

Esa experiencia fue precisamente la que Robbie Williams recordó durante su concierto del 7 de octubre, cuando presentó al mexicano como su invitado especial.