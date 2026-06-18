¡No fue Scary Movie! Esta fue lo más visto en cines del 11 al 14 de junio

La taquilla mexicana tuvo un fin de semana bastante peculiar: el primer lugar en ingresos no fue para una película tradicional, sino para un evento musical. BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING se colocó como la producción más taquillera del 11 al 14 de mayo de 2026 en México, de acuerdo con datos de ComScore, recogidos por Canacine.

El evento de Trafalgar Releasing recaudó 63.89 millones de pesos y convocó a 220 mil asistentes, suficiente para quedarse con el primer lugar en ingresos durante su semana de estreno.

Sin embargo, si se mide por boletos vendidos, la historia cambia. El Día de la Revelación, distribuida por Universal, fue la producción con mayor asistencia del fin de semana al reunir 738.66 mil espectadores, aunque quedó en segundo lugar por ingresos con 63.20 millones de pesos.

BTS conquista la taquilla mexicana

El fenómeno BTS volvió a demostrar su fuerza en salas de cine. Con su evento BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING, la agrupación surcoreana superó a todos los estrenos y películas en cartelera durante el fin de semana.

La diferencia frente a otros títulos está en el tipo de experiencia. Los conciertos o eventos especiales suelen tener precios de boleto más altos que una función convencional, lo que explica que BTS haya liderado en ingresos pese a vender menos entradas que otras películas del top.

Aun así, el resultado confirma el peso del fandom en taquilla. Con más de 63 millones de pesos recaudados en solo unos días, el live viewing se convirtió en el gran ganador económico del fin de semana.

BTS: World Tour Arirang Especial

El Día de la Revelación fue la más vista

Aunque BTS ocupó el primer lugar en recaudación, El Día de la Revelación fue la película que más gente llevó al cine.

La cinta sumó 738.66 mil asistentes durante el periodo del 11 al 14 de mayo, con lo que superó ampliamente al resto de los títulos en boletos vendidos. En ingresos quedó apenas por debajo del evento de BTS, con 63.20 millones de pesos durante el fin de semana y un acumulado de 71.72 millones.

Su desempeño muestra que, al menos en asistencia, la película logró conectar con un público amplio y mantenerse como una de las opciones más fuertes de la cartelera.

El Día de la Revelación fue una de las películas más vistas Especial

Scary Movie y Backrooms se mantienen fuertes

En tercer lugar aparece Scary Movie: Terroríficamente Incorrecta, que recaudó 43.45 millones de pesos y convocó a 576 mil 80 mil asistentes durante el fin de semana.

La comedia de terror, distribuida por Paramount, ya acumula 193.37 millones de pesos y 2 mil 66 millones de asistentes, lo que confirma que sigue siendo uno de los títulos más sólidos de la temporada.

Por su parte, Backrooms: Sin Salida ocupó la cuarta posición con 32.20 millones de pesos y 427.73 mil asistentes. Su acumulado ya llega a 260.34 millones de pesos y 3.59 millones de boletos vendidos, una cifra que la coloca entre los mayores fenómenos recientes de la cartelera mexicana.

Amos del Universo se acerca al millón de asistentes

En quinto lugar quedó Amos del Universo, distribuida por Sony, con 18.80 millones de pesos durante el fin de semana.

La película sumó 238 mil 47 mil asistentes en el periodo y ya acumula 77.72 millones de pesos. Además, está muy cerca de alcanzar el millón de espectadores en México, con 993.61 mil asistentes acumulados.

El dato es relevante porque muestra que, aunque quedó lejos de los primeros lugares del fin de semana, todavía mantiene una base importante de público.

Michael Jackson y Star Wars siguen en cartelera

Aunque ya no aparecen en los primeros lugares, Michael: La Historia de Michael Jackson y Star Wars: The Mandalorian and Grogu siguen sumando público.

La película sobre Michael Jackson alcanzó un acumulado de 553.31 millones de pesos y 6.92 millones de asistentes, lo que la mantiene como una de las cintas más fuertes del año en México.

Mientras tanto, Star Wars: The Mandalorian and Grogu acumula 123.77 millones de pesos y 1.42 millones de asistentes, cifras más discretas frente a otros grandes títulos de la temporada, pero suficientes para mantenerse dentro del top 10.