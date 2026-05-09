Día de las Madres: Angélica María y Enrique Guzmán darán concierto en CDMX

El próximo 10 de mayo será una fecha muy especial para los seguidores del rock and roll clásico en México. Angélica María y Enrique Guzmán ofrecerán un concierto único en la Ciudad de México para celebrar el Día de las Madres y, al mismo tiempo, despedirse oficialmente de sus presentaciones como dupla.

El espectáculo se realizará en el emblemático Auditorio Nacional, recinto que ha acompañado gran parte de la historia artística de ambos cantantes y que ahora será testigo del cierre de una etapa que marcó a generaciones enteras.

La gira lleva por nombre "La Despedida" y recorrerá distintas ciudades del país como una forma de agradecer al público que los ha acompañado durante más de seis décadas de trayectoria.

Una amistad de más de 60 años

La relación entre Angélica María y Enrique Guzmán va mucho más allá de la música.

Ambos se conocieron en 1962 durante las grabaciones de la película Mi vida es una canción, cuando eran apenas unos adolescentes que comenzaban a convertirse en figuras importantes del entretenimiento mexicano.

Con el tiempo, aquella conexión derivó en un romance juvenil que duró varios años y posteriormente evolucionó hacia una amistad sólida que logró sobrevivir al paso del tiempo, a los cambios personales y a las exigencias de la fama.

Conferencia de prensa con Enrique Guzmán y Angélica María Cuartoscuro

Durante la presentación oficial de la gira, Enrique Guzmán se mostró especialmente emotivo al hablar de la intérprete conocida como “La Novia de México”.

El cantante aseguró que Angélica María es una de las personas más importantes de su vida y confesó que es la única colega con quien puede compartir el escenario con absoluta confianza y sinceridad.

El concierto del Día de las Madres promete nostalgia

El concierto del 10 de mayo a las 17:00 horas promete convertirse en uno de los eventos más emotivos del año para el público nostálgico de la música romántica y el rock and roll en español.

Los asistentes podrán disfrutar de algunos de los temas más emblemáticos que marcaron la carrera de ambos artistas y que siguen formando parte de la memoria colectiva de millones de personas.

Canciones como “Payasito”, “Edi Edi”, “Tu voz” y otros clásicos sonarán en el Auditorio Nacional en una noche que buscará rendir homenaje a las madres mexicanas y también a toda una época dorada de la música nacional.

Conferencia de prensa con Enrique Guzmán y Angélica María Cuartoscuro

Además, los cantantes adelantaron que este espectáculo tendrá diferencias importantes respecto a sus presentaciones recientes, ya que desean ofrecer una experiencia mucho más íntima y especial para sus seguidores.

Incluso, Enrique Guzmán reveló que cedió a Angélica María el primer crédito del concierto y el mejor camerino como muestra de admiración y respeto por su compañera artística.

"La Despedida" marcará el final de una era

Aunque ambos artistas aclararon que no planean retirarse individualmente de la música, sí confirmaron que esta gira será la última ocasión en que compartirán escenario de manera oficial como dupla.

La noticia ha generado gran nostalgia entre sus seguidores, quienes consideran a Angélica María y Enrique Guzmán como una de las parejas más representativas de la época de oro del rock and roll mexicano.

Conferencia de prensa con Enrique Guzmán y Angélica María Cuartoscuro

Durante décadas, ambos ayudaron a popularizar un género que revolucionó a la juventud mexicana en los años 60 y que todavía conserva una enorme base de admiradores.

Su química sobre el escenario, su historia compartida y el cariño mutuo que transmiten han sido parte fundamental del éxito de sus conciertos.

Un legado que sigue vigente en México

A pesar del paso de los años, el interés del público por ver a estas leyendas sigue intacto. La preventa de boletos y la expectativa alrededor de "La Despedida" reflejan el enorme impacto cultural que ambos artistas continúan teniendo en México.

Más allá de la nostalgia, sus canciones siguen conectando con nuevas generaciones que descubren en sus voces una parte importante de la historia musical del país.

El concierto del Día de las Madres en el Auditorio Nacional no solo será una celebración para las mamás, sino también una oportunidad irrepetible para presenciar el cierre de uno de los dúos más queridos del entretenimiento mexicano.

Conferencia de prensa con Enrique Guzmán y Angélica María Cuartoscuro

Y aunque esta despedida marcará el final de sus conciertos juntos, el legado de Angélica María y Enrique Guzmán seguirá sonando en la memoria de varias generaciones.

AAAT*