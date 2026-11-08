¿Realmente murió AimeP3? Esto es lo que se sabe sobre la influencer y DJ mexicana

El nombre de AimeP3, volvió a generar conversación en redes sociales luego de que comenzara a circular una publicación en Facebook que asegura que la youtuber e influencer mexicana falleció a los 37 años.

La publicación compartida por la cuenta de Facebook "RandomPop", desató especulaciones al incluir una supuesta esquela sobre Aimep3. La imagen presenta el nombre completo de la influencer, Marisol Domínguez Maya, junto con su fecha de nacimiento y el año que aparece como el de su presunto fallecimiento (1989-2026).

Sin embargo, el mensaje llama la atención por su tono irónico y las expresiones utilizadas para referirse a la creadora de contenido.

Foto: Facebook

En el mensaje difundido en redes sociales aparece:

Se confirma el fallecimiento de la famosa influencer y youtuber Aimep3, mejor conocida en el ámbito cinematográfico para adultos y del vedetismo como «Dirty Annie». Hasta el momento, se desconocen las causas del deceso de la figura mexicana a los 37 años casi 38.



¿Es verdad que murió AimeP3?

La información que circula en redes sociales carece de veracidad, pues no hay confirmación del fallecimiento de la creadora de contenido. Cabe recordar que en agosto de 2025 surgió una versión similar que también fue desmentida. Además, en abril de este mismo año, la misma cuenta de Facebook difundió una publicación con el mismo rumor.

No existe información que confirme el fallecimiento de Aimep3. Por el contrario, la publicación que circula en redes sociales parece tratarse de una burla hacia la influencer, pues no presenta datos ni fuentes que respalden la supuesta noticia. Hasta el momento, tampoco se ha emitido algún comunicado oficial que confirme dicha versión.

Foto: Facebook AimeP3

¿Quién es Aimep3 y por qué ya habían difundido rumores sobre su muerte?

Aimep3, cuyo nombre real es Marisol Domínguez Maya, es una creadora de contenido mexicana que alcanzó popularidad en YouTube y otras plataformas digitales, donde ha compartido aspectos de su vida personal y diferentes videos.

No es la primera ocasión que circulan versiones falsas sobre su supuesto fallecimiento. La influencer tuvo que salir a desmentir publicaciones similares y manifestó su molestia por la difusión de información que aseguraba que había muerto.

Aimep3 expresó su inconformidad y señaló directamente a la página que difundió la información. La creadora de contenido aseguró que no era la primera vez que se encontraba con este tipo de mensajes y pidió poner un alto a las publicaciones que juegan con su vida.

En su pronunciamiento, manifestó que, aunque en alguna ocasión pudo tratarse de una broma, la repetición de estos rumores ya resultaba inaceptable. Además, en ese momento solicitó a sus seguidores reportar la página por compartir información falsa y, según sus palabras, lucrar con su vida.

La influencer dijo que este tipo de publicaciones no debían tomarse a la ligera, pues pueden generar confusión entre sus seguidores y provocar preocupación entre las personas cercanas a ella.

Foto: Facebook AimeP3

Mientras algunos usuarios han reaccionado con comentarios irónicos y burlas hacia la influencer, otros han expresado su inconformidad al considerar que la situación no tiene nada de gracioso y que este tipo de publicaciones pueden resultar ofensivas.

Hasta el momento, Aimep3 no se ha pronunciado públicamente para aclarar las versiones que circulan en redes sociales, por lo que sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización en sus cuentas oficiales.