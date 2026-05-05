Ex integrante de PXNDX sufre apéndice perforado: así lo ayudó ChatGPT a ir al hospital
Arturo Arredondo, ex integrante de PXNDX, fue hospitalizado de emergencia por un apéndice perforado. El cantante reveló que consultó a ChatGPT antes de acudir al hospital. Esto es lo que se sabe.
Arturo Arredondo preocupó a sus fans tras ser hospitalizado de emergencia debido a un apéndice perforado, una condición que requiere atención médica inmediata.
El artista, actual vocalista de Desierto Drive, lamentó tener que cancelar uno de sus conciertos. Incluso reveló que, antes de acudir al hospital, consultó sus síntomas con ChatGPT, lo que terminó influyendo en su decisión de ir a urgencias.
Hospitalizado: los síntomas que alertaron al cantante
A través de redes sociales, el músico compartió las preguntas que le hizo al chatbot de inteligencia artificial, donde describió sus síntomas. Inicialmente, creyó que podía tratarse de intolerancia a la lactosa, ya que había consumido lácteos un día antes.
Sin embargo, el dolor abdominal intenso, acompañado de escalofríos, encendió las alertas. Ante esto, la inteligencia artificial le explicó cuáles eran los síntomas comunes y poco comunes de ese padecimiento.
Posteriormente, se habló de un cuadro de apendicitis, una condición que puede agravarse rápidamente.
Cancela concierto tras cirugía de emergencia
Debido a esta situación, el cantante tuvo que cancelar una fecha de su gira por Sudamérica. Agradeció los mensajes de apoyo de sus seguidores y destacó que haber consultado a la inteligencia artificial le ayudó a tomar una decisión importante.
El propio artista confirmó que fue operado de emergencia en Chile por un apéndice perforado, una condición delicada que requiere intervención inmediata.
Por su parte, la productora Chargola Producciones informó que el concierto de PXNDX Vive, programado para el sábado 2 de mayo, tuvo modificaciones debido al estado de salud del vocalista.
¿Qué es un apéndice perforado y por qué es peligroso?
De acuerdo con Mayo Clinic, la perforación del apéndice ocurre cuando este se rompe, lo que puede provocar que la infección se propague por todo el abdomen.
Esta condición se conoce como peritonitis y puede ser mortal si no se atiende de inmediato. El tratamiento requiere cirugía urgente para retirar el apéndice y limpiar la cavidad abdominal.
Familiares, amigos y fans esperan la pronta recuperación del músico, quien atravesó un momento delicado de salud.