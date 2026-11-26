Raquel Perera, conocida también por su relación y posterior matrimonio con Alejandro Sanz, se incorpora a 'Honesty House', el nuevo reality de citas de Telecinco, donde ejercerá como coach emocional de sus participantes.

El nuevo proyecto permitirá descubrir una faceta de Raquel que va mucho más allá de su vida personal. Con formación en psicología, experiencia en comunicación y una trayectoria vinculada al crecimiento personal, asumirá el reto de acompañar a los concursantes en un formato que busca explorar las emociones y la manera en que las personas se relacionan sentimentalmente.

Raquel Perera, ex de Alejandro Sanz, se incorpora a 'Honesty House'

Raquel Perera, ex de Alejandro Sanz. Grosby Group.

El programa, producido por Brutal Media, estará presentado por Raquel Sánchez Silva y contará con doce solteros, seis hombres y seis mujeres, que convivirán en una espectacular mansión situada en la península de Barú, en Colombia. El objetivo será encontrar pareja, aunque para conseguirlo tendrán que enfrentarse a diferentes pruebas y situaciones que pondrán a prueba su sinceridad.

Una de las herramientas más llamativas del formato será la denominada 'Honesty Box', un espacio en el que los participantes se someterán a preguntas y a un sistema tecnológico que analiza sus movimientos oculares para intentar detectar posibles engaños.

En este contexto, Raquel Perera tendrá la misión de acompañar emocionalmente a los concursantes. Su trabajo estará centrado en ayudarles a identificar inseguridades, reconocer patrones sentimentales, mejorar su comunicación y reflexionar sobre aquello que buscan realmente en una relación.

Una trayectoria profesional más allá del cantante

Aunque su nombre ha estado ligado durante años al del cantante, Raquel Perera ha desarrollado una carrera propia en ámbitos como la comunicación, el marketing, las empresas y el crecimiento personal.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en el entorno de la industria musical y ha impulsado diferentes iniciativas relacionadas con el bienestar emocional. En 2020 puso en marcha Terapia a un Click, una plataforma vinculada al acompañamiento psicológico y al desarrollo personal.

También ha explorado su faceta como escritora con la publicación de “Para que no te olvides”, en 2023, una obra en la que aborda cuestiones como la autoestima, los valores y el autoconocimiento.

Cabe destacar que, anteriormente, participó como colaboradora en 'Zapeando', de La Sexta, donde compartió reflexiones sobre psicología y relaciones personales. Su incorporación a 'Honesty House' supone, por tanto, una nueva oportunidad para acercar esos conocimientos a una audiencia más amplia y asumir un papel dentro de un formato televisivo.

Su historia de amor con Alejandro Sanz y sus dos hijos en común

La popularidad de Raquel Perera creció especialmente a raíz de su relación con Alejandro Sanz. Ambos se conocieron en 2007, cuando ella trabajaba en el entorno profesional del artista. Lo que comenzó como una relación laboral terminó convirtiéndose en una historia de amor que se prolongó durante más de una década.

En mayo de 2012, la pareja celebró una boda sorpresa en la finca que el cantante tiene en Jarandilla de la Vera, en Cáceres. La ceremonia coincidió con el bautizo de su primer hijo, Dylan, nacido en 2011. Dos años después, en 2014, llegó Alma, la segunda hija del matrimonio.

Sin embargo, en julio de 2019 anunciaron su separación después de doce años de relación. Posteriormente, en septiembre de 2020, formalizaron su divorcio. Pese al final de su matrimonio, ambos manifestaron su intención de mantener una relación basada en el respeto y en el bienestar de sus hijos.

Con el paso del tiempo, Raquel y Alejandro han conseguido mantener una relación cordial. Una muestra de ello se produjo en octubre pasado, cuando coincidieron públicamente en el estreno del musical “El alma al aire”, en Madrid.

Durante el encuentro con los medios, Raquel habló con naturalidad de su historia con el cantante y recordó aquella etapa como una experiencia feliz y constructiva. También se refirió al vínculo que mantienen en la actualidad, que definió como una “amistad maravillosa”.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez celebran su nueva etapa profesional

Raquel Perera, ex de Alejandro Sanz. Grosby Group.

El saltó a la televisión de Raquel Perera ha tenido una acogida muy especial entre sus amigas. Sara Carbonero e Isabel Jiménez no han tardado en mostrarle su apoyo a través de las redes sociales, donde han celebrado esta nueva oportunidad profesional.

Sara Carbonero le dedicó unas cariñosas palabras: “La mejor. Ganas de que lo sepa todo el mundo”, acompañadas de varios corazones rojos. Por su parte, Isabel Jiménez también quiso sumarse a las felicitaciones con un mensaje breve, pero muy significativo: “¡Orgullo máximo!”.

Las tres mantienen una estrecha amistad desde hace años y han compartido diferentes momentos personales y profesionales. Por eso, sus mensajes de cariño han sido especialmente celebrados por quienes siguen de cerca la actualidad de las protagonistas.