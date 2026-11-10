¿Olivia Rodrigo plagió a Robbie Williams? El cantante rompe el silencio sobre si la demandará

El estreno de una canción navideña de Olivia Rodrigo terminó por involucrar a Robbie Williams en una controversia inesperada. Las comparaciones entre sus temas provocaron especulaciones sobre un posible conflicto por derechos de autor, hasta que el británico decidió intervenir.

La discusión comenzó después de que la intérprete estadounidense lanzara Take Me Home (4 Christmas) el pasado 6 de noviembre. Poco después, algunos usuarios encontraron semejanzas con Candy, el sencillo que Williams publicó en 2012 y que alcanzó el primer lugar de popularidad en Reino Unido.

Las comparaciones llegaron a redes sociales donde comenzaron a circular videos que reproducían fragmentos de ambas canciones. La intención era mostrar las coincidencias que algunos oyentes identificaron en sus melodías y en la manera de interpretar determinadas partes.

Olivia Rodrigo lanzó Take Me Home (4 Christmas), canción que fue comparada con Candy, el éxito de Robbie Williams de 2012. IG oliviarodrigo

¿Qué dijo Robbie Williams sobre el supuesto plagio de Olivia Rodrigo?

El pasado 9 de noviembre, Robbie Williams publicó un extenso mensaje en Instagram para abordar las acusaciones contra la cantante de 23 años y explicar su postura sobre las similitudes musicales.

El artista de 52 años reconoció que podía identificar cierto parecido entre las composiciones. No obstante, dejó claro que no tiene intención de demandar a Olivia Rodrigo ni de investigar si existe algún posible conflicto relacionado con los derechos de autor.

Williams consideró que las coincidencias entre canciones no siempre representan una apropiación del trabajo de otros músicos, especialmente cuando se trata de elementos que forman parte de composiciones populares desde hace décadas.

Señaló que los artistas trabajan con un número limitado de notas y acordes, por lo que resulta posible crear melodías parecidas sin haber buscado reproducir una canción anterior.

También cuestionó que algunas personas intenten convertir cualquier semejanza musical en una disputa legal, aunque reconoció que existen casos en los que los compositores sí necesitan defender sus obras.

El intérprete de Angels explicó que su propia trayectoria le ha permitido enfrentar situaciones similares, pues en distintas ocasiones otras personas han encontrado parecidos entre sus canciones y trabajos publicados anteriormente.

Por esa razón, considera necesario distinguir entre una coincidencia y una apropiación deliberada, sin asumir que toda semejanza constituye automáticamente un plagio.

Robbie Williams descartó demandar a Olivia Rodrigo por las similitudes entre su éxito Candy y la canción Take Me Home (4 Christmas). IG robbiewilliams

Robbie Williams defiende a Olivia Rodrigo y descarta una demanda

Lejos de manifestar molestia, Robbie Williams aprovechó su publicación para expresar la admiración que siente por la música de Olivia Rodrigo, a quien sigue desde el lanzamiento de su primer álbum.

El cantante recordó que comenzó a interesarse por su trabajo después de escuchar Brutal, tema incluido en Sour, el disco debut que la estadounidense presentó en 2021.

Incluso aseguró que le habría gustado ser el autor de esa canción, una de las composiciones con las que Rodrigo comenzó a consolidar su carrera internacional.

Respecto a las comparaciones con Candy, Williams planteó que la joven pudo haber llegado de forma accidental a una combinación musical parecida a la que él utilizó años atrás.

El británico también criticó que las reclamaciones por derechos de autor puedan utilizarse para buscar beneficios económicos cuando no existe una apropiación clara de una obra.

Aunque defendió la protección de los compositores, reconoció que su posición dentro de la industria le permite adoptar una postura que otros artistas quizá no podrían permitirse.

Antes de publicar su explicación, Williams había compartido un breve mensaje en X dirigido a Rodrigo para desearle una feliz Navidad. La publicación del 7 de noviembre generó especulaciones entre quienes interpretaron sus palabras como una posible indirecta.

Su posterior comunicado aclaró que no buscaba iniciar un enfrentamiento con la cantante.

El músico cerró su intervención con un comentario sobre las groserías que Rodrigo utiliza durante sus conciertos. En tono de broma, le pidió moderar su lenguaje porque, según explicó, incluso él siente que debe esforzarse para seguirle el ritmo.

Olivia Rodrigo lanzó su canción navideña Take Me Home (4 Christmas), que generó comparaciones con el éxito Candy de Robbie Williams. IG oliviarodrigo

¿En qué canción se inspiró Olivia Rodrigo para Take Me Home (4 Christmas)?

Aunque las comparaciones con Robbie Williams concentraron parte de la conversación, Take Me Home (4 Christmas) también tiene una influencia musical que la propia Olivia Rodrigo reconoció durante su creación.

La cantante trabajó en el tema junto a Dan Nigro, su colaborador habitual, y la compositora Amy Allen, con quienes desarrolló una propuesta inspirada en la música navideña de décadas anteriores.

Una de sus principales referencias fue Christmas Wrapping, canción que el grupo estadounidense The Waitresses publicó en 1981 y que se convirtió en uno de sus temas más conocidos.

Antes de estrenar su sencillo, Rodrigo se comunicó con Chris Butler, fundador de la agrupación y compositor de Christmas Wrapping, para mostrarle el material y conocer su opinión.

Butler confirmó el acercamiento a través de Facebook y explicó que había escuchado la nueva composición antes de su lanzamiento.

El músico también respondió a los comentarios sobre posibles derechos de autor y señaló que no encontraba una reproducción de la melodía o de la progresión de acordes que justificara una reclamación.

De esta manera, Butler distinguió entre tomar como referencia el estilo de una canción y utilizar elementos musicales que podrían estar protegidos por derechos de autor.

Por su parte, Olivia Rodrigo no había respondido públicamente a las comparaciones con Candy hasta los reportes difundidos el 9 de noviembre. Su nuevo sencillo navideño se encuentra disponible en plataformas digitales desde el 6 de noviembre de 2026.