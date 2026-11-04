¿Sabías que Sergio Sendel tiene hijos mellizos? Así lucen hoy los herederos del villano

Sergio Sendel es uno de los rostros más reconocidos de las telenovelas mexicanas. Gracias a su talento para interpretar personajes antagónicos, su mirada imponente y su característica voz, el actor se ha convertido en uno de los villanos favoritos del público.

Sin embargo, detrás de esa personalidad que tantas veces ha hecho sufrir a los protagonistas de la ficción, existe una faceta mucho menos conocida: la de padre de dos mellizos que hoy comienzan a destacar en el mundo del entretenimiento.

¿Quiénes son los hijos mellizos de Sergio Sendel?

Se trata de Elsa Valeria y Sergio Graco Santaella Rodríguez, quienes nacieron el 30 de mayo de 1998, fruto del matrimonio que el actor sostuvo con Marcela Rodríguez.

Los hijos de Sergio Sendel tienen 28 años y han llamado la atención por su atractivo físico y sus proyectos en la televisión mexicana. IG valeriasendel

Aunque Sendel siempre ha procurado mantener su vida familiar lejos de los reflectores, sus hijos han comenzado a llamar la atención por sus propios proyectos profesionales y por el parecido físico que tienen con su famoso padre.

Después de 15 años de matrimonio, Sergio y Marcela se separaron en 2012 y concretaron su divorcio en 2013. Desde entonces, los jóvenes han construido sus propios caminos, aunque ambos comparten intereses relacionados con el modelaje, el deporte y, en el caso de Valeria y Graco, la actuación.

¿A qué se dedica Valeria Santaella?

Una de las que ha decidido seguir más de cerca los pasos de su papá es Valeria Santaella. La joven ha participado en diferentes producciones televisivas, entre ellas Una familia con suerte, Lo que la vida me robó y Mi fortuna es amarte.

Valeria Santaella ha participado en producciones como Luis Miguel: la serie y Mi fortuna es amarte. Recientemente trabajó junto a su papá. IG valeriasendel

También formó parte de Luis Miguel: la serie, donde interpretó a Bárbara, la novia de Alex, personaje al que dio vida Juanpa Zurita, y apareció en la comedia Cómo sobrevivir soltero.

Más recientemente, participó en Amanecer y se integró al elenco de Guardián de mi vida, producción en la que tuvo la oportunidad de compartir escenas con Sergio Sendel.

Además de la actuación, Valeria disfruta de mantenerse activa y practica disciplinas como yoga, boxeo, atletismo, pilates y natación.

Graco Sendel: el hijo que desafió a su famoso padre

Por su parte, Graco también ha comenzado a abrirse camino en la televisión, aunque su historia tiene un detalle particular: inicialmente, su padre no estaba de acuerdo con que siguiera la misma profesión.

Graco Sendel reveló que su padre inicialmente se opuso a que estudiara actuación e incluso intentó impedir su ingreso al CEA de Televisa. IG gracosendel

En una entrevista, el joven reveló que cuando tenía 17 años decidió audicionar a escondidas en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, con el apoyo de su mamá. Sin embargo, Sergio se enteró de que había sido aceptado y, según relató Graco, incluso llamó a la institución para pedir que lo sacaran.

El actor explicó que su papá quería protegerlo de las dificultades de una profesión llena de incertidumbre. Con el paso del tiempo, ambos hablaron sobre el tema y Sendel terminó aceptando su decisión.

Graco debutó en las telenovelas con Mi camino es amarte, en 2022, y posteriormente consiguió un papel en Doménica Montero, donde interpretó a Pedro Sánchez. También se integró a El renacer de Luna, en la que exploró su faceta como villano.

Los herederos del famoso villano de telenovelas también han incursionado en el modelaje y el deporte, aunque la actuación se ha convertido en una de sus grandes pasiones. IG gracosendel

Sobre la responsabilidad de llevar un apellido reconocido, el joven ha dicho que lo considera una motivación para demostrar su talento y mantenerse a la altura de la trayectoria de su padre.

¿Cómo es la relación de Sergio Sendel con sus hijos?

Aunque en la pantalla suele dar vida a personajes fríos y despiadados, Sergio ha expresado en distintas entrevistas el profundo cariño que siente por sus mellizos. Incluso ha recordado con nostalgia cuando eran pequeños:

Fue la mejor etapa, eran unos juguetes para mí. Me divertí muchísimo”, comentó en una ocasión.

Sergio Sendel ha demostrado que, lejos de los personajes antagónicos que interpreta, es un padre orgulloso de los logros de sus mellizos. IG valeriasendel

El actor también ha destacado que procuró estar presente durante su crecimiento, sin permitir que sus compromisos profesionales interfirieran con su papel como padre.

Hoy, mientras ambos continúan consolidando su carrera, los mellizos demuestran que están dispuestos a construir una identidad propia dentro del medio artístico. Por ahora, queda pendiente un deseo de sus seguidores: ver a los dos hermanos compartiendo créditos en una misma producción.